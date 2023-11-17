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Gönyeli-Alayköy sınırlarındaki ana yollarda iş birliği örneği...

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Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Karayolları Dairesi iş birliğinde Gönyeli-Alayköy sınırları içerisinde bulunan ana arterlerin aydınlatılması için çalışmalar başladı.
Gönyeli-Alayköy sınırlarındaki ana yollarda iş birliği örneği...

Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Karayolları Dairesi iş birliğinde ana arterlerin araçlar için güvenlikli hale getirilmesi amaçlanıyor, eksik veya arızalı hatların onarılması ve yeniden Gönyeli Çemberi’nden Yılmazköy’e kadar olan ana yolların ışıklarının gece saatlerinde sürekli yanması sağlanacak. Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu yaptığı açıklamada Karayolları Dairesi’nden alınacak malzeme yardımı ile belediyenin personel ve araç desteğinin birleşeceğini ifade ederek Gönyeli-Alayköy sınırları içerisinde bulunan anayol aydınlatmalarının sorunsuz bir şekilde çalışması için harekete geçtiklerini söyledi.

Amcaoğlu, “Bundan böyle, Gönyeli-Alayköy Belediyesi sınırları içerisinde kalan ana yollarda sürekli kontroller yapılarak yanmayan aydınlatma lambası kalmamasını hedeflediklerini” söyledi.

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