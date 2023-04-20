Gönyeli Alayköy'de Bir Günlüğüne Başkan Çocuklar Oldu

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle

Gönyeli-Alayköy sınırlarındaki öğrencileri kabul etti.

Gönyeli İlkokulu, Alayköy ilkokulu ve Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu, müdür, öğretmen ve öğrencileri ile belediyeyi ziyaret ederek hem belediyeyi gezdi hem de başkan Amcaoğlu ile sohbet fırsatı buldular.

Geleneksel koltuk devretme törenlerinin de yapıldığı kabullerde öğrenciler başkanlık koltuğuna oturur oturmaz arkadaşlarının isteklerini yapmak için yola koyuldu.

Çocukların 23 Nisan’larını kutlayan Amcaoğlu, çocuklara küçük hediyeler de verdi.