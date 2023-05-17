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Gönyeli Alayköy’de yenilikçi WALS metodu ile sivrisinek mücadelesi gerçekleştiriyor

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Gönyeli Alayköy Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ile birlikte artan sivrisineklerle mücadele için yenilikçi bir sistem olan WALS metodunu tercih etti.
Gönyeli Alayköy’de yenilikçi WALS metodu ile sivrisinek mücadelesi gerçekleştiriyor

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, belediye olarak sivrisinek mücadelesinde kaynağında biyolojik yöntemler ile mücadele ettiklerini ve WALS metodu gibi modern uygulama yaptıklarını kaydetti.  

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin istilacı Asya Kaplan Sivrisineği (Aedes albopictus) başta olmak üzere evlerimizin bahçelerindeki küçük alanlarda, kaplarda üreyen tüm sivrisineklere karşı etkinliği yüksek bir yöntem olan WALS metodu ile biyolojik mücadelenin ilk çalışmalarını 17 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirdiği açıklandı. 

Konu ile ilgili Gönyeli Alayköy Belediyesi Sağlık İşleri Birimi yaptığı açıklamada sivrisinek mücadelesinde sağlam bir ekip ile yıl boyunca biyolojik mücadele gerçekleştirdiklerini belirterek bu mücadelenin daha etkili olabilmesi için halkın bahçesinde veya balkonunda kap kacak bırakmamasını ve içi su dolu kapları boşaltmasını tavsiye etti. Ayrıca sivrisinek ısırması sonucu insanlarda oluşabilecek aşırı alerjik reaksiyonlar ve kabarıklıklar aedes sivrisineklerinin varlığı konusunda bir ipucu olacağından bu tip durumların da belediyeye bildirilmesi konusunda halktan destek istedi.  

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AMCAOĞLU İLK UYGULAMAYI YERİNDE İNCELEDİ 

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ilk uygulamaları gerçekleştirilen WALS metodunu yerinde inceledi. 

Henüz Gönyeli-Alayköy sınırları dahilinde Asya Kaplan Sivrisineği tespit edilmediğini ancak halk sağlığının korunması tedbirleri kapsamında hem olası Asya Kaplan Sivrisineği problemine hazırlıklı olmak hem de kap kacaklarda üreyen diğer sivrisinek türleri ile mücadele etmek amacı ile yenilikçi yöntemleri denediklerini belirtti. Chicago İnnovasyon Ödülü alan bu yöntem gibi yenilikçi uygulamaları her zaman desteklediklerinin altını çizdi.

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