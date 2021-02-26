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Gönyeli Alt Geçidi hafta sonu trafiğe kapalı olacak

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Gönyeli Alt Geçidi hafta sonu trafiğe kapalı olacak.
Gönyeli Alt Geçidi hafta sonu trafiğe kapalı olacak

Gönyeli Alt Geçidi hafta sonu trafiğe kapalı olacak.

Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gönyeli Alt geçidi düzenleme çalışmaları nedeniyle cumartesi ve pazar trafiğe kapalı olacak. Sürücülerin işaret ve işaretçilerine uyması istendi. 

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