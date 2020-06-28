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Gönyeli Barajı kıyısında bulunan hayvan timsah balığı

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Taşkent Doğa Parkı açıkladı; Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü ekibi Gönyeli Barajı kıyısında ölü olarak görülen canlı 112cm uzunluğunda 10kg ağırlığında timsah balığı(Atractosteus spatula, alligator gar)
Gönyeli Barajı kıyısında bulunan hayvan timsah balığı

27 Haziran 2020de sosyal medyada yayınlanan fotoğraflardan yola çıkan Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü ekibi’nin 28 Haziran’da görgü tanıkları ile beraber hayvanın ölüsüne ulaştığının ve bulunduğu yerden teslim alındığını belirtildiği açıklamada, “yapılan ilk incelemelerde hayvanın Atractosteus spatula türü timsah balığı olduğu tespit edildi.

Bu tür genelde 1.8 metre ve 45 kilogram ağırlığa, maximum 3 metre ve 160 kilo ağırlığa ulaşabilmelerine rağmen ülkemize Veteriner Dairesi izni ile yasal yollardan akvaryum balığı olarak ithal edilebilmektedir” denildi.

Taşkent Doğa Parkı  sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü su ürünleri mühendisi Derviş Çavuşoğlu’nun, balığın çok dayanıklı bir tür olduğunu ve bu boya ulaşmasının yaklaşık 10 yıl aldığını belirttiği ifade edildi.

Yine Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Uzmanı Ulas Seherlioğlu’nun ise yaptığı açıklamada pusu kurarak avlanan bir tür olan timsah balığının, genelde diğer balıklarla beslendiğini fakat Dünyanın diğer yerlerinde su kuşları ve diğer memelileri de tükettiklerine dair kayıtların bulunduğunu belirttiğini aktardı.

“Balığın yakın zamanda bilinçsiz kişiler tarafından gölete bırakıldıktan sonra adapte olamayıp öldüğü düşünülse de uzun zamandır orda yaşama ihtimali de bulunuyor” denilen açıklamada, bu konuda bilgi toplama adına hayvana Pazartesi günü nekropsi yapılacağı ve özellikle mide içeriğine bakılacağı açıklandı.

Açıklamada “lütfen evde beslediğiniz su kaplumbağası, kara kaplumbağası, kuş ve balık türlerini doğamıza bırakmayınız. Bu çok ciddi kötü sonuçlar doğurabilecek yanlış bir uygulamadır. Bu tip durumlarda ve doğada oraya ait olmayan bir hayvan gördüğünüzde lütfen Alo 1190 Yaban Hayat Destek Hattı'nı arayınız” denildi.


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