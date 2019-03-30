Gönyeli barınağındaki köpeklerin durumu ne?

İşte o açıklama;

GÖNYELİ BARINAGI İLE İLGİLİ DUYURU

Ekip arkadaslarimiz yaklasik saat 19:00’dan beri Gönyeli barinagindalar. Çok şükür köpeklerin bogulmasi gibi bir durum söz konusi degil. Barinagin icerisine giren bir miktar su vidanjör ile cekilmistir. Yavru köpekler barınaktan çıkarılmıştır. Ekip arkadaslarimiz halen daha barinakta gerekli önlemleri almaya calisiyorlar. Daha sonra sizi tekrardan bilgilendirecegiz. Ancak suan icin herhangi bir boğulma durumunun olmadigini duyurmak isteriz...