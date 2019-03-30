  • BIST 93.784
  • Altın 231,970
  • Dolar 5,6359
  • Euro 6,3264
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Gönyeli barınağındaki köpeklerin durumu ne?

» »
Gönyeli barınağındaki köpeklerin durumu ne? Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği açıkladı.
Gönyeli barınağındaki köpeklerin durumu ne?

İşte o açıklama;

GÖNYELİ BARINAGI İLE İLGİLİ DUYURU

Ekip arkadaslarimiz yaklasik saat 19:00’dan beri Gönyeli barinagindalar. Çok şükür köpeklerin bogulmasi gibi bir durum söz konusi degil. Barinagin icerisine giren bir miktar su vidanjör ile cekilmistir. Yavru köpekler barınaktan çıkarılmıştır. Ekip arkadaslarimiz halen daha barinakta gerekli önlemleri almaya calisiyorlar. Daha sonra sizi tekrardan bilgilendirecegiz. Ancak suan icin herhangi bir boğulma durumunun olmadigini duyurmak isteriz...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB’nin yürüttüğü Çöpe Değil, Geri Dönüşüme kampanyasında 2 aylık süreçte rekor bir sayıya ulaşıldı26 Mart 2019 Salı 12:35
  • LTB’nin iş Yerlerine Yönelik Denetimleri Devam Ediyor26 Mart 2019 Salı 10:18
  • Lefkoşa'da kitap paylaşım dönemi25 Mart 2019 Pazartesi 18:18
  • LTB’den çevre temizliği operasyonu25 Mart 2019 Pazartesi 11:44
  • Kazaya davetiye çıkartıyor !..25 Mart 2019 Pazartesi 11:39
  • Dikkat Su Kesintisi!25 Mart 2019 Pazartesi 08:59
  • Lefkoşalı Ahmet Tema hayatını kaybetti24 Mart 2019 Pazar 19:43
  • YDP Lefkoşa'da gövde gösterisi yaptı!24 Mart 2019 Pazar 13:31
  • Gönyeli'de yangın çıktı, bir kişi yaralandı24 Mart 2019 Pazar 12:30
  • Pazartesi ve Salı bu bölgelere su verilemeyecek22 Mart 2019 Cuma 17:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti