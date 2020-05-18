Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli'den demir yığını MOBESE'ye hayır!

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli ile Polis Genel Müdürlüğü arasındaki “mobese kurulum” tartışması yeni bir boyut kazandı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli ile Polis Genel Müdürlüğü arasındaki “mobese kurulum” tartışması yeni bir boyut kazandı.



“Bu kenti gelişigüzel bir demir yığını yaptırmayız” diyen Benli kente yeniden kurulmak istenen profillere yine karşı çıktı, olay yerine gitti, inşaata müdahale etti.

Yenidüzen Gazetesi'nin haberine göre,Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, “Kent Güvenlik Sistemi” nedeniyle kentlere “gelişigüzel kurulan” çelik profillere izin vermeyeceğini söylemiş ve geçtiğimiz hafta, bir profili yerinden kaldırmıştı.



Benli, kente bugün yeniden monte edilmek istenen çelik profile isyan etti, “Şehir planlaması, estetiği ve mühendislerimizin görüşleri dikkate alınmadığı sürece iznimiz yoktur” dedi.