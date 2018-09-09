Gönyeli’nin en önemli cadde dönüşüm projelerinden Gönyeli Belediye Bulvarı’na yeniden asfalt döküldü. Uygulama yanlışından kaynaklanan asfalt yenilenirken, buna yönelik maliyet de ilgili müteahhit tarafından karşılandı. Gönyeli Belediye Bulvarı’nın çağdaş bir görünüme kavuşturulması ve ekonomik değerinin yükseltilmesi için başlatılan proje son aşamaya geldi. “Gönyeli Belediye Bulvarı’ndaki tüm mekânlar ve insanlar çok daha güvenli, konforlu ve yüksek standartta bir hizmete sahip olacak” diyen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, bölge esnafına en iyisini sunmak için çalıştıklarını, eleştiri ve önerileri de toplumsal yarar odağında takip ettiklerini söyledi. Gönyeli Belediyesi şehir planlama uzmanları ise projenin çok kapsamlı olduğunu belirterek, “Gönyeli Belediye Bulvarı’ndaki dönüşüm yağmur suyu drenajı, elektrik hatlarının yer altına indirilmesi, kaldırımların tamamlanması, yaya ve araç rampaları, yaya geçitleri, bisiklet yolları, otoparklar, yol ağaçlandırması ve peyzajı, yatay ve düşey trafik işaretleri ile trafik ışıklarını da içermektedir” dedi. Engelli uyumlu Gönyeli Belediye Bulvarı’nda kanalizasyon altyapısının da tamamlandığını belirten uzmanlar, caddenin bütünüyle engelli uyumlu düzenlendiğini belirtti. “Kaldırımlarda yapılan rampalar ve engelli parkeleri ile engellilerin sokağa daha rahat çıkması sağlanacak” bilgisini veren Gönyeli Belediyesi Şehir Planlama Uzmanları, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bulvara 200 adetten fazla ağaç ekildi ve bölge yeşillendirildi. Telefon altyapısı yenilendi. Yol boyu yayaların rahat bir şekilde yürüyüş ve alışveriş yapabilecek kaldırımlar yapıldı. Elektrik ve telefon belediyenin sorumluluğunda olmamasına rağmen altyapı tümüyle yenilendi.”

3 yeni otopark yapılacak

Gönyeli Belediye Bulvarı’nın dönüşümü konusunda uzmanlar, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli başkanlığında geçtiğimiz hafta yeniden bir araya geldi. Özellikle bisiklet yollarının kullanımı ve kültürü konusunda neler yapılacağı bir kez daha tartışılırken, ülkemiz mevzuatları içerisinde bisiklet yollarına yönelik herhangi bir ‘kriter’ ya da ‘ölçüt’ olmadığı gerçeği de ortaya çıktı. “Gönyeli Belediye Bulvarı, ülkenin alternatif cazibe merkezlerinden birisi olacaktır” diyen Ahmet Yalçın Benli, kimi eksikliklerin de süreç içerisinde tamamlanacağını söyledi. Belediye Bulvarı’nın proje aşamasının çok geniş bir katılımcılıkla tamamlandığını, çok sayıda örgüt, uzman ve devlet kurumundan görüş alındığını söyleyen Ahmet Benli, bundan sonra da aynı anlayışla çalışacaklarını belirtti. Belediye Bulvarı’nda çok sayıya yeni park yeri yaratıldığını anlatan Ahmet Yalçın Benli, “Elbette bununla yetinmeyeceğiz, bölgeye, üç yeni oto park daha kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Yağmur suyu ve elektrik altyapısının tümüyle yenilendiği bölgede, ‘fiber internet’ projesine yönelik gerekli hazırlıklar da yapıldı.