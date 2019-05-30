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Gönyeli Belediyesi 12. Çocuk Şenliği başlıyor

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Gönyeli, 31 Mayıs’ta başlayacak bu yılki “Çocuk Şenliği”nde de yine birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak, çocuklar yeteneklerini sergileyecek.
Gönyeli Belediyesi 12. Çocuk Şenliği başlıyor

Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan uçurtma şenliği 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 17.00’de Belediye Bulvarı’nda yer alacak. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Bisikletli Gönyeli 3. Halk Sürüşü de aynı gün kente farklı bir heyecan yaşatacak.

Gönyeli Belediyesi’nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği ve yüzlerce çocuğun katılımı ile büyük bir gösteriye dönüşen 12’nci Gönyeli Belediyesi Çocuk Şenliği başlıyor.

Gönyeli, bu yılki şenlikte yine birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak, çocuklar yeteneklerini sergileyecek.
31 Mayıs 2019 cuma günü başlayacak çocuk şenliğine yoğun bir katılım bekleniyor.

Şölen ‘kortej’ ile başlayacak

Eski Belediye hizmet binasından kortej yürüyüşü ile başlayarak Gönyeli Yalçın Park’ta devam edecek şölende, çocuklar gönüllerince eğlenecek.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Gönyeli 12’nci Çocuk Şenliği; Gönyeli İlkokulu, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu, Gönyeli SAM, The American Future College, Junior’s Home, Minik Dahiler, Neşe Yuvam, Ministry of Dance ve Dance Base Art Studio iş birliği ile gerçekleşecek.


“Uçurtma şöleni” için heyecan dorukta
 

Ayrıca bu yıl yedincisi düzenlenecek olan uçurtma şenliği için de heyecan dorukta… Rengarenk uçurtmalarını gökyüzüne bırakacak çocuklar, 1 Haziran’daki bu etkinlik için saat 17.00’de Belediye Bulvarı’nda olacak.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Bisikletli Gönyeli 3. Halk Sürüşü de aynı gün, saat 16:30’da Belediye Bulvarı’nda toplanılarak başlayacak etkinlikte 17.00’de 10 yaş ve üzeri yetişkinler, 18.30’da 10 yaş altı çocuklar sürüş keyfini yaşayacak.

 

 

Gönyeli Belediyesi 12. Çocuk Şenliği’nin programı şöyle:

 

 

31 MAYIS 2019, CUMA – 12. GÖNYELİ BELEDİYESİ ÇOCUK ŞENLİĞİ PROGRAMI

 

18.30   Gönyeli Eski Belediye Hizmet Binasından Yalçın Park’a Kortej Yürüyüşü

19.00   Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

19.10   Açılış Konuşması (Belediye Başkanı)

19.30   Çocukların Gösterileri

 

Ek – Etkinlikler

 

∆ Maskotlar: Kortejde ve şenlik alanında çocuklar için çizgi film kahramanları, palyaçolar, tahta bacak olacaktır.

 

∆ Balon Dağıtımı: Gönyeli Eski Belediye Hizmet Binasında ve Yalçın Park'ta çocuklara ücretsiz değnekli balon dağıtılacaktır.

 

∆ Yüz boyaması: Yalçın park’ta Çizgi Film Kahramanları ve Palyaçolar tarafından ücretsiz olarak yüz boyaması yapılacak.

 

∆ İzaz - İkram: Çocuklara yönelik ücretsiz olarak Su, Simit, Pamuk Şekeri ve Mısır ikramında bulunulacaktır.

 

∆ Oyuncaklar : Çocukların oynayabilmesi için oyuncak arabalar..vs olacaktır.

 

NOT: Şenliğimiz Gönyeli İlkokulu, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu, Gönyeli SAM, The American Future College, Junior’s Home, Minik Dahiler, Neşe Yuvam, Ministry of Dance ve Dance Base Art Studio iş birliği ile gerçekleşecektir.

 

01  HAZİRAN 2019, CUMARTESİ –7. GÖNYELİ BELEDİYESİ UÇURTMA ŞENLİĞİ PROGRAMI

 

16.30 Bisikletli Gönyeli 3. Halk Sürüşü (Yer: Belediye hizmet binası önünde toplanma),
          (17.00’de 10 yaş ve üzeri yetişkinler, (18.30’da 10 yaş altı çocuklar)

17.00 Uçurtma Şenliği ve Halk Sürüşü Başlaması (Yer: Belediye Bulvarında)

 

Ek – Etkinlikler

 

∆ Maskotlar : Şenlik alanında çocuklar için tahta bacak, çizgi film kahramanları ve palyaçolar olacaktır.

 

∆ Balon Dağıtımı: Maskotlar tarafından çocuklara ücretsiz değnekli balon ve uçurtma dağıtılacaktır.

 

∆ İzaz - İkram: Çocuklara yönelik ücretsiz olarak Pamuk şekeri ve Mısır ikramında bulunulacaktır.

 

∆ Yüz boyaması: Çizgi Film Kahramanları ve Palyaçolar tarafından ücretsiz olarak yüz boyaması yapılacak.

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