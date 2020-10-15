  • BIST 1.185
  • Altın 483,925
  • Dolar 7,9204
  • Euro 9,2814
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABakan Pilli:3 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

Gönyeli Belediyesi 2 okula ‘temassız ateş ölçer termal kamera’ desteği sağladı

» »
Gönyeli Belediyesi, belediye sınırları içerisindeki iki okula ‘temassız ateş ölçer termal kamera’ desteği sağladı.
Gönyeli Belediyesi 2 okula ‘temassız ateş ölçer termal kamera’ desteği sağladı

Gönyeli Belediyesi, belediye sınırları içerisindeki iki okula ‘temassız ateş ölçer termal kamera’ desteği sağladı. Belediye açıklamasına göre okul ve belediye iş birliği ile iki okula satın alınan profesyonel termal kamera ile öğrencilerin sıcaklığı çok daha pratik şekilde ölçülebilecek. Eğitime ayrılan zamanın verimli kullanılmasını sağlayan termal kamera aynı zamanda pandemi koşullarında güvenli bir kontrol imkânı veriyor. Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu ve Gönyeli İlkokulu’nda Covid-19 salgınına yönelik güvenlik önlemleri alındı, belediye gerekli temizlik ve denetim çalışmalarını da yaptı.

EĞİTİM VERİLDİ, ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER ANLATILDI

Okullardaki öğretmen ve tüm çalışanlara da uzmanlar tarafından alınması gereken önlemler anlatıldı. Gönyeli Belediyesi tarafından okullardan su numuneleri alındı, tahlile gönderildi, ayrıca, toplu taşıma için uygulamalı eğitim verilerek uyulması gereken kurallar belirlendi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İkinci tur öncesi KAMUSEN cumhurbaşkanı adaylarına başarı diledi15 Ekim 2020 Perşembe 13:18
  • KITOB, Türk toplumunun her zamanki gibi sağduyu ile iradesini sandığa yansıtacağından şüphe duymadıklarını belirtti15 Ekim 2020 Perşembe 13:17
  • YKP'den fetihçi zihniyete dur çağrısı!15 Ekim 2020 Perşembe 13:14
  • Beşparmak Düşünce Grubu Tüm Vatandaşları Sandığa Giderek İki Devletli Çözüme Destek Vermeye Davet Etti15 Ekim 2020 Perşembe 12:18
  • TAVAK, 2. Tur Seçimleri Öncesi Makale Yayımladı15 Ekim 2020 Perşembe 12:01
  • KITOB'dan Türkiye'ye Teşekkür Mayetinde Basın Açıklamsı15 Ekim 2020 Perşembe 11:56
  • Akıncı’dan Barış Vurgusu #BarışÇünkü15 Ekim 2020 Perşembe 11:32
  • Tatar” Başarısız, Türkiye ile Kavgalı Bir Cumhurbaşkanı ile Halkımız Hiç Bir Yere Varamaz”15 Ekim 2020 Perşembe 11:21
  • Bakan Oğuz, Dünya Kadın Çiftçiler Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı15 Ekim 2020 Perşembe 10:55
  • LTB’den K.Kaymaklı çemberinde yeni düzenleme15 Ekim 2020 Perşembe 10:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti