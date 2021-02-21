  • BIST 1.560
  • Altın 399,247
  • Dolar 6,9514
  • Euro 8,4350
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKA3894 test yapıldı,25 pozitif vaka

Gönyeli Belediyesi 22 Şubat’ta hizmet binasının kapılarını yeniden açıyor

» »
Gönyeli Belediyesi, Covid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde kapanma süreci sonrasında 19 Şubat 2021 tarihli Bakanlar Kurulu Kararları doğrultusunda hizmet binasının kapılarını yeniden açıyor. 
Gönyeli Belediyesi 22 Şubat’ta hizmet binasının kapılarını yeniden açıyor

Gönyeli Belediyesi, Covid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde kapanma süreci sonrasında 19 Şubat 2021 tarihli Bakanlar Kurulu Kararları doğrultusunda hizmet binasının kapılarını yeniden açıyor. 


Hizmet binasını tümüyle dezenfekte eden Gönyeli Belediyesi, yeni dönemde de personelini dönüşümlü çalıştıracak. 

 

22 Şubattan itibaren Gönyeli Belediyesi’nde temizlik, emlak, tahsilat, su, imar, kanalizasyon gibi temel fonksiyonlar yeniden çalışmaya başlayacak.

“Belediyemiz fonksiyonlarına Covid-19 koruma programına devam ederek geriye dönecektir” diyen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, dönüşümlü personelle ve en üst düzeyde tedbirle görev yapacaklarını söyledi.

65 yaş üzerine “Tedarik Programı” devam ederken, yeniden açılım ve normalleşme sürecinde “gıda desteği” de uygulanacak. 


‘Yaşlılara Hizmet Birimi’nin de farklı bir işlevle hizmetlerini sürdüreceğini belirten Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “E-Vezne de devrededir. Gönyeli’de hatta yurt dışında yaşayan tüm dostlarımız, her türlü ödemelerini e-vezne üzerinden de yapabilir” dedi. 

 

Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde aşılama çalışmalarının da sürdüğünü” anımsatan Ahmet Benli, belediyenin çağrısını yineledi.

 

“Aşı işin başvurunuz” 

 

“Aşı için bize başvurunuz! Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülecek aşı programında yer almak için Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan 65 yaş üzeri kişiler ve kronik rahatsızlığı bulunanlar, bu rahatsızlığı gösteren sağlık belgesi ile lütfen 05391106688 numaralı telefona başvuru yapsınlar” 

 

Benli, “Özellikle risk gruplarındaki insanlarımıza çağrımız geçerlidir. Lütfen evlerinizden ayrılmayınız. Bizler sizlere hizmet etmek için her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız. Belediyeniz sizlerin emrindedir” sözlerini de yineledi.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB yurttaşlara sosyal medyadan farklı aktiviteler sunuyor06 Şubat 2021 Cumartesi 14:52
  • Lefkoşa Türk Belediyesi, Hizmet Verecek Şubelerinde Çalışma Saatlerini Düzenledi05 Şubat 2021 Cuma 17:21
  • LTB’nin Kendi Merkezinde Randevulu Aşılama Başladı04 Şubat 2021 Perşembe 17:59
  • Lefkoşa'da Covid- 19 pozitif çıkan polis sayısı 3 oldu03 Şubat 2021 Çarşamba 23:47
  • Lefkoşa bir değerini daha kaybetti!02 Şubat 2021 Salı 22:04
  • LTB 20 iş yerini mühürledi02 Şubat 2021 Salı 12:08
  • Harmancı: "Koronavirüs oyun değil, hayat meselesi! Giden hayatlar her birimizin canından olacak"01 Şubat 2021 Pazartesi 20:53
  • Alayköy’de ev yangını31 Ocak 2021 Pazar 17:17
  • Harmancı: “İhtiyaç duyulan tüm sahada aşı organizasyonunun paydaşı olabiliriz”31 Ocak 2021 Pazar 13:08
  • LTB Denetim ve Yurttaşlara Hizmetlerine Devam Ediyor27 Ocak 2021 Çarşamba 15:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti