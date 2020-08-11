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Gönyeli Belediyesi ‘Eve Kadar Fiber Optik’ ihalesine çıktı

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Gönyeli ve ülkemiz için tarihi dijital dönüşüm adımı
Gönyeli Belediyesi ‘Eve Kadar Fiber Optik’ ihalesine çıktı


Gönyeli Belediyesi, Bakanlar Kurulu’nda onaylanan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Gönyeli Belediyesi arasından imzalanan protokol çerçevesinde ‘Eve Kadar Fiber Optik’ ihalesine çıktı.

İhale, Gönyeli Belediyesi’nin resmi web sayfasında yayınlandı.

25 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı sonrasında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın da onayıyla 29 Haziran 2020 tarihinde Gönyeli Belediyesi ve Telefon Dairesi arasında işbirliği sözleşmesi imzalanmıştı.

İhale, Gönyeli sınırları içerisinde ‘tüm ev ve işyerlerine fiber optik bağlantısı’ döşenmesini hedefliyor.

Gönyeli Belediyesi projeyi kendi öz kaynakları ile hayata geçirecek.

 

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, ihalenin tarihi bir adım olduğunu belirtti, “Yeni ve çok daha çağdaş bir dönem için adım attık. Gönyeli’deki bu dönüşüm umarım ki tüm ülkeye örnek olacak. Kıbrıs adasında örnek bir kent yaratmanın, dijitalleşme projesinin en önemli adımını attık. Bu gurur hepimizindir” diye konuştu.

Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Yalçın Benli, uzun bir süredir Gönyeli’yi Kıbrıs adasında herkesin yaşamak istediği bir kent noktasına getirmeye çalıştıklarını ifade ederek, yüksek yaşam standartlı bir kentin sahip olduğu tüm unsurları yatırım programlarına dahil ettiklerini söyledi.

Ciddi bir atılım olarak yaklaşık iki buçuk yıldır projesi hazırlanan ve tüm ön hazırlıkları tamamlanan Gönyeli’de her eve fiber optik ağ projesi hayata geçmiş olacak.  

İhale kapsamında 30 Ekim’e kadar başvuru kabul edilecek. 

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