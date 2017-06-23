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Gönyeli Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

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Gönyeli Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Gönyeli Belediyesi’nde 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2018 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi çerçevesindeki görüşme, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli ve Dev- İş Başkanı Hasan Felek başkanlığında yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre mali yükümlülükler ve özlük haklarının güncellenerek iyileştirildiği görüşme sonunda taraflar uzlaştı.

Dev-İş Başkanı Felek, toplu iş sözleşmesinde var olan hakların günün koşullarına göre iyileştirildiğini söyleyerek, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli’ye ve Meclis üyelerine gösterdikleri sabır ve ilgi nedeniyle teşekkür etti.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, çalışanlarının refahının kendileri için övünç kaynağı olduğunu belirterek, bunu, bütçe dengelerini koruyarak başardıklarını belirtti.

DEV-İŞ’TEN TEŞEKKÜR

Toplantı sonrasında konuşan Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Hasan Felek, 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2018 yılını kapsayan toplu sözleşmenin görüşüldüğünü söyledi.

Felek, toplu iş sözleşmesinde var olan hakların günün koşullarına göre iyileştirildiğini söyleyerek, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli’ye ve Meclis üyelerine gösterdikleri sabır ve ilgi nedeniyle teşekkür etti.

BENLİ: “BÜTÇE DENGELERİMİZİ DE KORUDUK”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli de yaptığı konuşmada, çalışanlarının refahının kendileri için son derece önemli olduğunu belirterek, belediye emekçilerinin mutluluğunun, kentin hizmet kalitesinin ileriye taşınmasında en önemli unsur olduğunu belirtti.

“Çalışanların refah koşullarının iyileştirilmesi bizlerin övünç kaynağıdır” diyen Benli, bunun bütçe dengelerini koruyarak yapılmasının önemine de dikkat çekti.

Benli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir yandan Gönyeli Belediyesi bütçesinde personel giderleri çağdaş ülkelerde olması gereken normlardadır, diğer yandan da Gönyeli Belediyesi çalışanlarının çalışma koşulları ülkemiz belediyeleri içerisindeki en iyi koşullardır. Bu bize gurur veriyor. Uyumlu çalışmadan dolayı da sendikaya teşekkür ederiz.”

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