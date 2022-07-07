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Gönyeli Belediyesi’nden bayram tedbirleri…

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Gönyeli Belediyesi, bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamaması için bir takım tedbirler aldı.
Gönyeli Belediyesi’nden bayram tedbirleri…

Bayram boyunca temizlik ve su gibi hizmetlerin tam verilmesi için önlemini alan belediye yetkilileri, sıkıntı yaşayan vatandaşların arayabileceği telefon numaralarını kamuoyuna duyurdu.

Buna göre; İdari konular için 0533 880 60 10, Kanalizasyon için 0539 101 84 25, Su sıkıntısı için 0542 851 13 01, Zabıta için 0533 852 38 94 ve 0533 861 59 64, Temizlik ve defin için 0533 858 13 52 ve 0533 862 58 80, Sağlık şubesi için 0533 834 65 15, Yaşlılara Hizmet Birimi için 0533 825 31 99 numaralarının aranması istendi.

BENLİ: 24 SAAT VATANDAŞIMIZIN HİZMETİNDE OLACAĞIZ

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli de, bayram nedeniyle yaptığı açıklamada, genelde ülke, özelde ise Gönyelilerin Kurban Bayramı'nı kutladı. 

Belediye olarak, bayram süresince hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Benli, "Belediye olarak 24 saat vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Gönyeli'de sorunsuz bir bayram öngörüyoruz. Kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatarak, severek ve kenetlenerek nice bayramlara" ifadesini kullandı.

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