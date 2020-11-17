Gönyeli Belediyesi’nden eğitime 160 tablet

Gönyeli Belediyesi, küresel salgın sürecinde çocukların dijital eğitim sürecine katkı sağlamak için dört okula 160 tablet bağışladı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “çocuklarımız geleceğimizdir ve yüksek yaşam standartlı kent vizyonu içerisinde, onlara en iyisini sunmak için çalışıyoruz” dedi. Tabletlerin dağıtımının okul müdürlerinin belirlediği öğrencilere yapıldığını söyleyen Benli, “Bu yönde sorumluluğu okul müdürlerimize ve eğitimcilerimize vermek istedik, çünkü çocuklarımızı onlara emanet ettik” diye konuştu. Okulların çağdaş altyapısı yanısıra hijyen ve trafik yol güvenliği için de üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini belirten Benli, desteklerinin süreceğini sözlerine ekledi.

Gönyeli İlkokulu’na 100, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’na 20, Bayraktar Türk Maarif Koleji’ne 25, Sedat Simavi Meslek Lisesi’ne 10 tablet verildi. Ayrıca 5 özel ihtiyaçlı çocuğa da tablet sunumu yapıldı.