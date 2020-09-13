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Gönyeli Belediyesi’nden ‘fiber’ davası!

» »
Yüksek İdari Mahkemesi’ne başvuruldu
Gönyeli Belediyesi’nden ‘fiber’ davası!

Benli: “Fiber optik projesi bilgi ve teknoloji toplumunun en önemli ihtiyacıdır. Protokol imzaladık, yetki aldık, ihalemizi açtık, kendi öz kaynaklarımız ile her eve fiber optik internet götürünceye kadar mücadelemiz sürecek.”

 Gönyeli Belediyesi, ‘Her Eve Fiber’ ihalesini engelleyen Bakanlar Kurulu kararını yargıya taşıdı, kararın iptali için ara emri başvurusu yapıldı.

Gönyeli Belediyesi adına Avukat Hasan Esandağlı tarafından önceki gün Yüksek İdare Mahkemesi’ne dava dosyalandı.

Açılan davada, KKTC Bakanlar Kurulu’nun Gönyeli’deki her eve fiber internet projesine engel çıkaran kararın iptali isteniyor.

Dava başvurusunda, Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde yenilenecek alt yapı ve erişim cihazlarına ilişkin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü ile Gönyeli Belediyesi arasında imzalanan “Gönyeli Belediyesi Sınırları İçerisinde Yenilenecek Olan Altyapı ve Erişim Cihazlarına İlişkin İşbirliği Protokolü”ne işaret ediliyor.

“Bakanlar Kurulu’nun yetkisini aştığı ya da kötüye kullandığı ve hatalı karar verdiği” iddiasıyla yapılan başvuru, Yüksek İdari Mahkemesi tarafından görüşülecek.

Bakanlar Kurulu’nun karar alırken “kamu yararı” üzerinden hareket etmediği iddiasını ortaya koyan Gönyeli Belediyesi, “siyasi veya partizan kaygılarla kamu yararı aleyhine bir karar üretildiğini” belirtti.

Dava başvurusunda ayrıca İyi İdare’nin uyması gereken “hukuki kesinlik ve kazanılmış haklara saygı” ilkesinin de göz ardı edildiği vurgulandı.


Benli: Her eve fiber internet götürünceye kadar mücadele edeceğiz

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “Toplumun çağdaş hizmet alma hakkının önüne geçilemez, bu bir insan hakkıdır, ihalemizi açtık, kendi öz kaynaklarımız ile her eve fiber optik internet götürünceye kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Fiber optik projesinin bilgi ve teknoloji toplumunun en önemli ihtiyacı olduğunu anımsatan Benli, “İşbirliği istedik, protokol imzaladık, yetki aldık, projeyi tamamlayarak kendilerine hediye edeceğiz, söz verdik, şimdi bizi durdurmaya çalışıyorlar, geri dönmeyeceğiz” dedi.

Fiber Optik projesine yönelik süreç hakkında da bilgi veren Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, Gönyeli Belediyesi’ne “proje onayı” verildiğini, Bakanlar Kurulu kararıyla pekiştirilen sürece yönelik ciddi çalışma yaptıklarını anlattı.

Gönyeli halkının yaşam standardını yükseltmek, tüm ülkeye de fiber optik projesi için örnek ve referans bir uygulama yapmak istedik” diyen Ahmet Benli, Ulaştırma Bakanlığı ile protokol imzaladıktan birkaç hafta sonra Bakanlar Kurulu’nun “sebepsiz iptal kararı”yla ilgili yasal haklarını kullandıklarını sözlerine ekledi.

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