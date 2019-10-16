Gönyeli Belediyesi'nden Gençlik Festivali: "Rengarenk Festival"

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Gönyeli Gençlik Festivali ile ilgili düşüncelerini basın ile paylaştı.

KKTC ölçeğinde ilgi görecek bir festival düzenleme noktasında olunduğuna değinen Benli, “bizim amacımız köyden şehre geçiş yapmamız gerekmekteydi, biz Ankara’nın Çankaya’sı, Güney’in Storovolo’su olmak istiyoruz” dedi

Yoğun olarak 8’i ülkeden olmak üzere 2 de Türkiye’den sanatçıların katılacağı festival kapsamında ayrıca basketbol gösterileri ve sokak sanatçıları da yer alacak.

500 bin TL harcama yapılan festivalin masraflarının 150 bin TL’lik kısmı sponsorlar tarafından, geri kalan kısmı ise öz kaynaklar tarafından karşılandı.