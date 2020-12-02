Gönyeli Belediyesi’nden ‘kaçak yapılaşma’ya etkin mücadele

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli:“Yüksek yaşam standardını korumanın en önemli önceliği, planlı gelişimdir. Kentimizi çarpıtmayalım. Bu hem güvenliğimiz, hem de konforumuz için önemlidir.”

Gönyeli Belediyesi, ‘Yüksek Yaşam Standartlı Kent’ hedefini korumak için imara aykırı, kaçak ve izinsiz yapılara yönelik etkin mücadelesini sürdürüyor. 2020’de imara aykırı ya da izinsiz 74 farklı ihbar verildiğini açıklayan Gönyeli Belediyesi, 3 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldığını belirtti.

Gönyeli Belediyesi, ihbar ve yasal takip süreçleri sonrasına imara aykırı yapılara müdahale ediyor, kaçak yapılaşmaya izin vermiyor.

Özellikle ek yapı, güneş paneli, çardak, prefabrik ev, ahşap oyun evi, ilave garaj gibi imara aykırı kaçak yapıların dikkat çektiği belirtilirken, etkin denetimlerin süreceği uyarısı yapıldı.

‘Gönyeli örnek kent olmaya devam edecek’

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, güzel bir kent yarattıklarını, bunun için çok çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Yüksek yaşam standardını korumanın en önemli önceliği, planlı gelişimdir. Kentimizi çarpıtmayalım. Bu hem güvenliğimiz, hem de konforumuz için önemlidir. Özgürlüklerimizi korumanın ve kentimize, kendimize, geleceğe saygının en önemli yansıması standartlara uymaktır. Güneş panellerine yönelik ortaya koyduğumuz hassasiyetin ne kadar önemli olduğunu hayat bize gösterdi. Pek çok kentimizde ilk fırtınada havada uçuşan güneş panellerine tanıklık ettik. İmara aykırı yapılar konusunda kararlığımız eşitlik ve bilimsellik ilkesiyle sürdüreceğiz. Güzel kentimizi çarpıtmayalım, işbirliği için uzmanlarımız sizlerin hizmetindedir. Yüksek yaşam standardını korumak için çok sayıda yurttaşımızın gösterdiği hassasiyete de teşekkür etmek istiyorum.”