Gönyeli Belediyesi’nden “suyu dikkatli kullanın” çağrısı

Gönyeli Belediyesi, Türkiye’den gelen suyun belediyenin depolarına girdiği noktaya kimliği bilinmeye kişiler tarafından sabotaj yapıldığını belirterek, halka tamir çalışmaları süresince suyu dikkatli kullanmaları çağrısı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Türkiye’den temin edilen suyun Gönyeli depolarına giriş noktasında bulunan elektronik kontrollere bilinmeyen kişiler tarafından sabotaj yapıldığı kaydedildi.

Devlet Su İşleri görevlilerince sabotaj nedeniyle zarar gören noktaların tamir sürecinin başlatıldığı belirtilen açıklamada, tamiratın en kısa sürede tamamlanması için görevlilerin azami süratte çalıştığı ifade edildi.

Bu sürede suyun Gönyeli’ye kendi kaynaklarından dönüşümlü olarak verileceği belirtilen açıklamada Gönyeli Belediyesi yetkilileri bu geçiş sürecinde halkın suyu dikkatli kullanmasını istedi.

Bu arada belediye açıklamasında suyun içeriğiyle ilgili bir kirlilik ya da suya müdahale olmadığı da kaydedildi.