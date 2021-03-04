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Gönyeli Belediyesi'ne tepki:''Egoların ve Irkçılığın yönetiyor seni!''

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Sedef Gürsoy sosyal medya hesabından Gönyeli Belediyesi'ne tepki gösterdi
Gönyeli Belediyesi'ne tepki:''Egoların ve Irkçılığın yönetiyor seni!''

Sedef Gürsoy sosyal medya hesabından Gönyeli Belediyesi'ne tepki gösterdi

Detay Kıbrıs-Barışcan Şekerci

Paylaşım şu şekilde:

Yaklaşık 6 yıllık bir ACI bu . Ailemin emekli birikimleriyle yaptığı apartmanın altındaki dükkanların kiralanmaması için her türlü bahaneyi bulan bir belediye başkanının hikayesi. Her gelen kiracıdan işletme ruhsatı için para alan , su sayacı parası alıp su bağlayan ama işletme izni vermemek için kırk takla atan yazılı olarak cevapta vermeyen, oturduğu koltuğu kişisel hırslarına alet eden ve piyoncuklarıyla insanlara mobing uygulayan bir Başkanın hikayesi. Dükkanlarımıza her gelen kiracı belediyeye uğrayarak Neşe hanıma yapacağı işin niteliğinin uygun olup olmadığını soruyor. O da her seferinde sorun yok siz yerleşin diyor. İnsanlar işlerini kuruyor. Bekliyor gelen giden yok. Sonra İbrahim bey geliyor denetliyor uygun değil diyor , sıkıştırınca başkan uygun bulmadı diyor niye diyoruz eh öyle vermeyecek işte diyor.UYGUN BULMADI. Gerekçeyi yazılı verin o zaman diyoruz. Müdür yazsın beni ilgilendirmez diyor. Bu arada şehircilikte hiç problem yok defalardır olumlu yazı yazılıyor. Kaçak birşey de yok. Etrafımız kaçak garaj ve ek dolu ama bizde YOK...En son gelen kiracı reklamcı hani o bardak ve kaleme baskı yapan afiş çıkaranlardan. Kalem ve bardak imal ediyor SANAYİ TİPİ İMALAT YAPILDIĞI İDDİA EDİLİYOR... (ama tek sarf malzemesi mürekkep !!! ) bu yüzden izin vermiyorlarmış mış !!! Sen işletme sahiplerini aç bırakıyorsun AHMET YALÇIN BENLİ . Haktan hukuktan bahsederken hak ve hukuğun üzerinde debeleniyorsun. Sırf Gönyeli kökenli değiliz diye doğrudan ve dolaylı ailemize karşı mobing uygulayan bu zata karşı tüm ailem asaletimizi koruyarak saygıyla ve edep sınırlarını aşmadan bekledik. Ama artık yeter ... Bu saatten sonra susmayacağız... Oturduğun koltuğu sana bu halk verdi bizler verdik. Emaneten oturduğun koltuktan insanların alınteriyle sahip olduklarına göz dikiyorsun...

KİŞİSEL HIRSLARIN , EGOLARIN VE IRKÇILIĞIN YÖNETİYOR SENİ ...AMA ALLAH BÜYÜK ...insan yaşattığı kadarını yaşamadan gitmezmiş... Ve ben bunun duacısı olacağım...

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