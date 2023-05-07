Gönyeli Belediyesi’nin sözde hayvan barınağını yine su bastı

Her yağmur yağdığında su baskını tehlikesine maruz kalan Gönyeli Hayvan Barınağı’nı yine su bastı.

Dün ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağmur nedeniyle Gönyeli Hayvan Barınağı’nı yine su bastı.

Gönyeli Belediyesi’nin yıllardır bu konuda duyarsız kalması hayvanseverlerin tepkilerine neden oldu.

Hayvanseverlerden Kıbrıs Postası’na ulaşan Soley Rüstem, “Dün biz hayvansever aktivistler olarak kâbus gibi bir gün yaşadık…” ifadelerini kullandı.

Soley, belediyenin sorumlu olduğu alandaki rezilliğin artık son bulması gerektiğine vurgu yaptı.