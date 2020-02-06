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Gönyeli-Boğaz Arasına Beton Oto Korkuluk Yapılması İçin İhale Açıldı

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Gönyeli-Boğaz Arasına Beton Oto Korkuluk Yapılması İçin İhale Açıldı
Gönyeli-Boğaz Arasına Beton Oto Korkuluk Yapılması İçin İhale Açıldı

 Gönyeli çemberi ile Boğaz kavşağı arasındaki yola, beton oto korkuluk yapımı için ihale açıldı.

Merkezi İhale Komisyonu’nun duyurusuna göre, söz konusu bölünmüş yolda beton oto korkuluk yapılması, yerine konulması ve köprünün yıkılıp yerine yenisinin yapılması ile muhtelif yerlere yama yapılması için açılan ihaleye, 25 Mart’a kadar 1. Sınıf teknik karnesi almış müteahhitler teklif sunulabilecek.

Tahmini değeri 10 milyon 153 bin 634 TL artı KDV olarak belirlenen ihaleyle ilgili şartname Gelir ve Vergi Dairesi’ne 10 bin TL artı KDV makbuzu karşılığı Karayolları Dairesi’nden 9 Mart’a kadar temin edilebilecek.

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