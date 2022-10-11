Gönyeli-Boğazköy anayolunda feci kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye gòre bu akşam saat 19.00 raddelerinde Gönyeli-Boğazköy anayolu 4- 5 Km’leri arasında, Sultan ILICAN (K-39), y¹önetimindeki SA 108 plakali çift kabin araç ile Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Aleksandr TARBAYEV (E-31) yönetimindeki JU053 plakalı araç araç ile çarpışmışlardır. Çarpışma sonucu savrulan SA108 plakalı araç yolun solundan yoldan çıkarak, sol yan kısmı üzerine devrilmiştir.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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