  • BIST 3.571,55
  • Altın 996.075
  • Dolar 18.5859
  • Euro 18.0337
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKASelanik-İzmir seferini yapan ilk gemi İzmir Limanı'na yanaştı

Gönyeli-Boğazköy anayolunda feci kaza

» »
Eski Lefkoşa-Girne anayolunda, bu akşam iki aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Kazada araçlardan biri çarpışmanın etkisiyle yan yattı.
Gönyeli-Boğazköy anayolunda feci kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye gòre bu akşam saat 19.00 raddelerinde Gönyeli-Boğazköy anayolu 4-5 Km’leri arasında, Sultan ILICAN (K-39), y¹önetimindeki SA 108 plakalı çift kabin araç ile Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Aleksandr TARBAYEV (E-31) yönetimindeki JU053 plakalı araç araç ile çarpışmışlardır.

Çarpışma sonucu savrulan SA108 plakalı araç yolun solundan yoldan çıkarak, sol yan kısmı üzerine devrilmiştir.

resim_2022-10-11_231423034.png

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hasipoğlu: 6 belediye başkanımızın adaylığını bu akşam ilan edeceğiz11 Ekim 2022 Salı 17:45
  • Altuğra: Sağlıkta tam gün hizmete geçmeyi hedefliyoruz11 Ekim 2022 Salı 17:30
  • Öztürkler: Deport olayları 2 binin üzerine çıktı11 Ekim 2022 Salı 17:04
  • Zeki Çeler, gönüllü destekçileriyle resepsiyonda buluştu11 Ekim 2022 Salı 16:49
  • Cumhurbaşkanı Tatar yurda döndü11 Ekim 2022 Salı 16:16
  • Sağlık Bakanlığı TSHD ücretsiz kanser taraması gerçekleştiriyor11 Ekim 2022 Salı 16:00
  • Hayvancılık Dairesi denetimlerine devam ediyor11 Ekim 2022 Salı 15:46
  • Tatar, UBP’nin 47’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı11 Ekim 2022 Salı 15:40
  • Akpınar İklim Değişikliği Onay Yasa Tasarısı Hakkında Açıklama Yaptı11 Ekim 2022 Salı 15:25
  • Erhürman: Memleketin geleceğini hamaset üzerinden yönetmeye çalışıyorlar11 Ekim 2022 Salı 15:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti