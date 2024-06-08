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Gönyeli bölgesindeki kesintilerle ilgili Kıb-Tek açıklama yaptı

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Gönyeli bölgesinde meydana gelen uzun süreli elektrik kesintileri ile ilgili Kıb-Tek'ten açıklama yapıldı. Bölgede 5 farklı noktada yer altı kablolarında meydana gelen arızalardan dolayı elektrik kesintisi yaşandığı duyuruldu.
Gönyeli bölgesindeki kesintilerle ilgili Kıb-Tek açıklama yaptı

Kıb- Tek'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Gönyeli bölgesinde 5 farklı noktada yer altı kablolarında meydana gelen arızalardan dolayı elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Ekiplerimiz arıza olan bölgelerde aralıksız çalışmalarını sürdürmekte olup, arızalar giderildikçe elektrik akımı peyderpey sağlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur… 

Dönüşümlü kesintiler son buldu

Yine Kıb-Tek yaptığı geniş açıklamasında ülke genelinde yaşanan dönüşümlü elektrik kesintilerinini son bulduğunu açıkladı. Açıklamada, "Teknecik Elektrik Santralinde meydana gelen arızadan dolayı yaşanan dönüşümlü elektrik kesintileri arızanın giderilmesi ile birlikte son bulmuş olup, sistemde elektrik akışı sağlanmıştır.  Herhangi bir arıza meydana gelmediği müddetçe dönüşümlü kesinti yapılmayacaktır ve bölgesel meydana gelen arızalara Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanları hızlı bir şekilde müdahale edecektir" denildi.... 

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