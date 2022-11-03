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Gönyeli Çemberi ile Honda Trafik Işıkları Kavşağı arası yol trafik akışına kapatılacak

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Gönyeli Çemberi ile Honda Trafik Işıkları Kavşağı arası yol trafik akışına kapatılacak
Gönyeli Çemberi ile Honda Trafik Işıkları Kavşağı arası yol trafik akışına kapatılacak

Polis, KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü kutlama tören provası nedeniyle Pazar günü Lefkoşa’da saat 08.00’den itibaren tören provasının sona ereceği saate kadar Gönyeli Çemberi ile Honda Trafik Işıkları Kavşağı arasında kalan yol güzergahının trafik akışına kapatılacağını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, sürücüler için alternatif güzergahlar şöyle:

“-Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol İstasyonu önündeki yol kavşağı ile cezaevi kavşağından kontrollü olarak sağlanacak.

-Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Yakın Doğu Bulvarı üzerinden sağlanacak.

-Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım, Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıklarından sola dönerek, Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacak.

-Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları kavşağı ile Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinden sağlanacak.

-Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım, Alayköy-Metehan Çevre Yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak.

-Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım, Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden devam edip, Altınbaş Trafik Işıkları kavşağı üzerinden veya Girne-Lefkoşa Anayolunu kullanan sürücüler için ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak.”

Trafik akışına engel olmamak için sürücülerin belirtilen yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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