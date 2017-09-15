Gönyeli Çemberi kaçış kolları trafiğe açıldı: “Türkiye’den yardım almaktan rahatsızlık duymuyoruz”

Gönyeli Çemberi’ndeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yapılan ve “kaçış kolları” olarak da ifade edilen Gönyeli Çemberi 1’inci Etap Projesi bugün törenle açıldı.

Kaçış kollarıyla, Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt yönünden gelen ve giden araçların Gönyeli çemberinde yığılmasının önlenmesi hedefleniyor.

Yeni düzenlemeyle sürücülere Gönyeli çemberi kullanılarak Gönyeli istikametinden Girne’ye; Girne’den Mağusa’ya; Mağusa’dan Lefkoşa’ya ve Lefkoşa’dan Gönyeli’ye; Gönyeli çemberine girmeden ayrılma şansı veriliyor.

Gönyeli Çemberi 1’inci Etap Projesi açılış törenine, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, bazı bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Başbakan Özgürgün ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Dürüst’ün konuşma yaptığı törende, hükümetin projelerine dikkat çekildi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, hükümette hizmetlerle anılmayı önemseyen bir kararlık olduğunu vurgulayarak, “Bazı çevrelerin ortaya koyduğu gibi devletimizin kaderi, halkımızın refahı, mutluluğu, huzuru ve güveni Rum tarafının insafına bırakılmış ‘çözüme’ mahkum değil” açıklamasında bulundu.

Bakan Dürüst ise konuşmasında, “1’inci etap projeyle Gönyeli Çemberi’ndeki sorunun yüzde yüz çözülmesini beklemiyoruz ama yoğunluk büyük ölçüde giderilecek” diyerek, Girne dağ yolu, Yedikonuk sahil yolu, Gemikonağı-Yedidalga, Paşaköy-Vadili, Boğaziçi-Kuzucuk yollarıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

DÜRÜST: “KKTC’DEKİ 188 BİN MOTORLU ARACIN 48 BİNİ GÖNYELİ ÇEMBERİ’NDEN GEÇİYOR”

Törende ilk sözü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst aldı.

Dürüst, KKTC’de 188 bin motorlu araç olduğunu kaydederek, Gönyeli Çemberi’nden her gün 48 bin motorlu araç geçtiğini, bunun da ülkedeki araçların 3’te 1’i kadar olduğunu söyledi.

Açılışını yaptıkları projenin 2 bin 250 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde olduğu kaydeden Dürüst, projede yaklaşık 10 bin ton asfalt kullanıldığını ifade etti.

“İŞLEVİ BÜYÜK”

Dürüst, “Büyüklük ya da kilometre olarak çok fazla görülemeyebilir ama bu projenin işlevi büyük. 1’inci etap projeyle Gönyeli Çemberi’ndeki sorunun yüzde yüz çözülmesini beklemiyoruz ama yoğunluk büyük ölçüde giderilecek” dedi.

“2’NCİ ETAP PROJE ÜST GEÇİT OLACAK VE 2018’DE HAYATA GEÇECEK”

Gönyeli Çemberi’nin 2’nci etap projesinin üst geçit olduğunu, bu konudaki çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Dürüst, Güzelyurt- Fuar Alanı ya da Girne-Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi doğrultusunda bir üst geçit yapılacağını, bu projenin 2018’de hayata geçeceğini kaydetti.

Dürüst, 2. etap projenin taslağının Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı’nın uzman kadrolarıyla değerlendirileceğini söyledi.

Akıncılar yolu ve Gönyeli-Boğaz yolunun ardından bu projeyi hayata geçirdiklerini anımsatan ve “İşimiz bitmedi” diyen Dürüst, büyük projelerin temellerinin teferruat çalışmalarından sonra Başbakan Hüseyin Özgürgün ve TC Başbakanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla atılacağını dile getirdi.

YOLLARLA İLGİLİ PROJELER

Kemal Dürüst, Girne dağ yoluyla ilgili de açıklama yaptı.

Dürüst, bu projenin Ankara’daki ihalesinin tamamlandığını, ihaleyi kazanan firmanın belli olduğunu, projeye başlamadan önceki detaylar üzerinde çalıştığını söyledi, “Projede gecikme, projeyi hayata geçirme noktasındaki kararlı duruşumuzda gerileme yok” dedi.

Yedikonuk Sahil Yolu ile Gemikonağı-Yedidalga yolunun projelerinin önümüzdeki haftalarda başlatılacağını açıklayan Bakan Dürüst, Paşaköy-Vadili, Boğaziçi-Kuzucuk yollarıyla ilgili ihaleye çıkılacağını kaydetti.

“ANAVATAN’DAN DESTEK ALMAKTAN RAHATSIZLIK DUYMUYORUZ”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, “Projelerimizi Anavatan’dan destek alarak yapmaktan rahatsızlık duymuyoruz, güçlü KKTC için Anavatandan destek istemeye devam edeceğiz” dedi.

Dürüst, projenin tüm halka hayırlı olmasını diledi.

ÖZGÜRGÜN: “ANLAMLI BİR PROJE...”

Başbakan Hüseyin Özgürgün ise törendeki konuşmasında Gönyeli Çemberi’ni, “KKTC’nin ulaşım merkezi, ülke ulaşımının kalbi” olarak niteleyerek, kısa sürede tamamlanan “Gönyeli Çemberi Projesi’nin” ilk etabının açılışına katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Projenin, üst geçit olarak planlanan ikinci etabın tamamlanmasına kadar trafik yoğunluğunu büyük ölçüde rahatlatacağını ifade eden Özgürgün, projenin özellikle eğitim dönemi öncesinde tamamlanmasına katkı koyanlara teşekkür etti.

Başbakan, “Bu proje hükümetin halkın yaşamını kolaylaştırmaya önem verdiğini gösteren anlamlı bir projedir” dedi.

“2017 yılının ilk aylarından başlayarak devletimizi kökleştirmeyi, halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen projelere öncelik verdik” şeklinde konuşan Başbakan Özgürgün, önümüzdeki günlerde çeşitli projelerin temel atmalarını ya da açılışlarını yapacaklarını vurguladı.

Başbakan, sağlıkta, tarımda, eğitimde ve turizmde birçok çalışmanın devam ettiğini belirtti.

“ANAVATAN TÜRKİYE’MİZİN BİLGİ, BİRİKİM, MADDİ VE MANEVİ HER TÜRLÜ DESTEĞİNE SAHİBİZ”

“Hükümet görevi zor bir dönemde devraldı” diyen Başbakan Özgürgün, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Halkımızın refahı öncelikli olmak üzere tüm gayretleri kararlılıkla sergileyeceğimizin sözünü vererek yola çıkmıştık. Kıbrıs Türk halkının yaşam kalitesini yükseltmek öncelikli hedeflerimiz arasında. KKTC’de daha güçlü bir alt yapının önemine de her zaman vurgu yaptık.

Değişen, gelişen dünyada Anavatan Türkiye’mizin bilgi, birikim maddi ve manevi her türlü desteğine sahibiz. Biz, inandığımız, güvendiğimiz ülkemize, insanımıza hizmet için görevdeyiz. Bu görevi önümüzdeki dönemde de kararlıkla sürdüreceğiz.”

“HÜKÜMETİMİZDE HİZMETLERLE ANILMAYI ÖNEMSEYEN BİR KARARLIK VAR”

“Siyasi varlığını boş laflarla sürdürmeye çalışanlara her zaman cevabımızı verdik” de diyen Başbakan, şunları ekledi:

“Hayata geçirdiğimiz, geçireceğimiz projeler bunun cevabıdır. Hükümetimizde hizmetlerle anılmayı önemseyen bir kararlık var. Bazı çevrelerin ortaya koyduğu gibi devletimizin kaderi halkımızın refahı, mutluluğu, huzuru ve güveni Rum tarafının insafına bırakılmış ‘çözüme’ mahkum değil.”

“KÜÇÜK HESAPLAR İÇİNDE OLANLAR BİZİ ONURLU YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEYECEK”

Kıbrıs Türk halkının devlet olgusuna özveri ve fedakarlıklarla ulaştığını da vurgulayan Başbakan, “Kıbrıs Türk halkı bugünlere birlik ve beraberliğini koruyarak, pekiştirerek gelmiştir, yarınlara da bu kararlılıkla yürüyecektir. Küçük hesaplar içinde olanlar, ya da başka emellere hizmet edenler bizi, inandığımız devletimize, güvendiğimiz halkımıza hizmet hedefiyle çıktığımız onurlu yoldan döndüremeyecektir” dedi.

“Bizim amacımız ülkemize hizmet” şeklinde konuşan Başbakan, “Bunun dışında ne hükümetimizin ne bürokratlarımızın ne de çalışma arkadaşlarımızın herhangi bir düşüncesi yoktur” ifadesine yer verdi.

Başbakan, projenin tüm halka hayırlı olmasını diledi.