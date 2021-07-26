Gönyeli Çemberi yakınlarında feci kaza!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
Gönyeli Çemberi yakınlarında, saat 21.30 sıralarında yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Polis ekipleri olay yerinde.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
Gönyeli Çemberi yakınlarında, saat 21.30 sıralarında yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Polis ekipleri olay yerinde.
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