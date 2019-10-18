Gönyeli çemberinde araç yayaya çarptı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 13.45 sıralarında Gönyeli çemberi üzerinde James Amaechi Animam (E-30), yönetimindeki MF 896 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrederken o esnada yolun karşısındaki otobüs durağına yaya olarak geçmeye çalışan Merve Özdemir’e (K-20) çarptı.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Merve Özdemir, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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