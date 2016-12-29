Gönyeli Çemberi'nde çalışmalar başladı!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, “kaçış yolları” proje çalışmalarının başladığını açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Gönyeli çemberi trafiğinin rahatlatılmasına yönelik olarak ortaya koydukları 2 aşamalı projenin ilki olan “kaçış yolları” proje çalışmalarının başladığını açıkladı.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, ülkede yaşanan trafik kazalarının önlenmesi hususunda, ilgili sivil toplum kuruluşları ile birlikte, “ortak akılla” alınan kararların, süratle hayata geçirilmeye başlandığını, bunlardan ilki olarak da geçtiğimiz gün, KKTC Polis Müdürlüğüne teslim edilen, 7 adet radar cihazı olduğunu belirtti. Bakan Dürüst, Bakanlık olarak, trafikte kazaların azaltılmasına yönelik olarak hem alt yapı hem de yasal çerçevede çalışmaların devam ettiğini belirterek, önümüzdeki günlerde de yapılan tüzük değişiklikleri konusunda kamuoyuna açıklamalar yapacağını belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst yaptığı açıklamasında, göreve gelir gelmez, KKTC’de en fazla araç sayısının kullandığı, adeta ülkenin atar damarı konumunda olan Gönyeli çemberinin rahatlatılmasına yönelik olarak gerek Karayolları Dairesi teknik personeli gerekse de hizmet alımı noktasında proje çalışmalarını başlattıklarını dile getirerek, proje iki aşamalı olarak devreye konulmasına karar verdiklerini belirtti.

Projenin hazırlanmasının ardından süratle ihale sürecine geçildiğini belirten Bakan Dürüst, ihalenin tamamlanmasının ardından, dün itibariyle projenin 1’nci adımı olan kaçış yolları proje çalışmalarının başladığını belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, ihale sözleşmesinde projenin 4 ay içerisinde tamamlanacağına da vurgu yaparak, projenin tamamlanması ile birlikte, Gönyeli çemberindeki yoğunluğun ve dolayısıyla trafikte yaşanan sıkışıklığın büyük oranda çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Proje hakkında da bilgi veren Bakan Dürüst, Lefkoşa Devlet Hastanesi yönünden Güzelyurt istikametine giden yolun, 400 metre, Güzelyurt Girne istikametindeki kaçış yolunun 613 metre, Girne’den Gazimağusa istikametine gidecek olan kaçış yolunun 973 metre ve Gazimağusa yönünden Lefkoşa Devlet Hastanesi istikametine gidecek kaçış yolunun ise 770 metre uzunluğunda olacağını belirtti.

Bakan Dürüst ayrıca, Girne istikametinden Gazimağusa istikametine doğru olacak kaçış yolunda 2 adet köprünün de inşa edileceğini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Gönyeli Çemberi ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamalarının ardından, tüm KKTC halkının yeni yıllarını da kutlayarak, “tüm halkımızın 2016 yılında yaşanan olumsuzlukları geride bırakarak, 2017 yılında toplumsal barış ve huzur dilerim. Tüm halkımızın yeni yılı kutlu olsun” dedi.