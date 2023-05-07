  • BIST 4.400,76
  • Altın 1265.335
  • Dolar 19.5067
  • Euro 21.4827
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKACovid bitti sanmayın

Gönyeli Çemberinde Kaza! Araç Takla Attı

» »
Gönyeli çemberi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, takla atarak tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Gönyeli Çemberinde Kaza! Araç Takla Attı

Gönyeli çemberi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, takla atarak tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’nın kaza ile ilgili açıklaması:

“07.05.2023 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Azat BABAKULYYEV (E-29) 156 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KB 739 plakalı araç ile Gönyeli Çemberine doğru seyrettiği sırada, yolun solunda bulunan kaçış yoluna dikkatsiz şekilde giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarptıktan sonra, bir takla atıp tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Azat BABAKULYYEV tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamu-Sen: Meclis, sağlık çalışanlarını koruyacak caydırıcı adımlar atmalı07 Mayıs 2023 Pazar 10:24
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Münür Hüdaverdi’ye Milli Mücadele Madalyası takdim etti07 Mayıs 2023 Pazar 10:13
  • Sağlık Bakanlığı’nın davetiyle KKTC’ye gelen bazı kişilerin masrafı devlet tarafından karşılanacak07 Mayıs 2023 Pazar 09:46
  • Trafik Kazalarını Önleme Derneği yürüyüş düzenliyor07 Mayıs 2023 Pazar 09:39
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak07 Mayıs 2023 Pazar 09:33
  • CTP'de aday arayışı devam ediyor... En güçlü isim Muhittin Özsağlam...07 Mayıs 2023 Pazar 09:30
  • Dikkat pazartesinden itibaren...07 Mayıs 2023 Pazar 09:26
  • Kamuda yaz mesaisi yarın başlıyor07 Mayıs 2023 Pazar 09:24
  • Dr. Tuğcu'yu bıçaklayanın 3 gün önce avukat darp ettiği ortaya çıktı!07 Mayıs 2023 Pazar 09:17
  • Bugün hava nasıl olacak?07 Mayıs 2023 Pazar 08:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti