Gönyeli Çemberinde Kaza! Araç Takla Attı

Gönyeli çemberi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, takla atarak tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis Basın Subaylığı’nın kaza ile ilgili açıklaması:
“07.05.2023 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Azat BABAKULYYEV (E-29) 156 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KB 739 plakalı araç ile Gönyeli Çemberine doğru seyrettiği sırada, yolun solunda bulunan kaçış yoluna dikkatsiz şekilde giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarptıktan sonra, bir takla atıp tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Azat BABAKULYYEV tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”
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