Gönyeli çemberinde trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye ceza

Gönyeli çemberinde, trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullandığı belirlenen bir sürücü, para ve puan cezasına çarptırıldı.
Polis Basın Subaylığı, söz konusu sürücünün yarattığı tehlikeli durumun görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine, Gönyeli Polis Karakolu ekipleri tarafından tespit edildiğini bildirdi.
Söz konusu sürücüye, tehlikeli sürüş yaparak insan hayatını tehlikeye atan araç sürücüsüne 6 bin 785,20 TL para ve 25 ceza puanı kesildi.
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