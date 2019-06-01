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Gönyeli çocuklarla güzel

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Gönyeli’de geleneksel Çocuk Şenliği yine coşkulu, renkli ve yoğun bir katılımla başladı, çocuklar yeteneklerini sergiledi
Gönyeli çocuklarla güzel

Çocuk Şenliği, yoğun katılım, heyecan ve rengârenk görüntülerle başladı. Çocuklar yeteneklerini sergiledi, aileler bu mutluluğa ortak oldu, Gönyeli bir kez daha şenlendi.

 

Saat 18.30’da eski belediye hizmet binasından kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik Gönyeli Yalçın Park’ta devam etti.
 

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, kente hizmet kalitesini yükseltirken, hem çok daha çağdaş dönüşüm projelerine imza attıklarını, hem de insana dokunduklarını söyledi.
Benli, “Çocuklar bizim dünyamızdır, geleceğimizdir, hayatımızdır. Onların sevinci bizim sevincimizdir. Bayramınızı, çocukların gözlerindeki ışık, yüzlerindeki sevinçle şimdiden kutluyorum.” diye konuştu.

 

12. Çocuk Şenliği, Gönyeli İlkokulu, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu, Dance Base Art Studio, Ministry of Dance, The American Future College, Junior’s Home, Minik Dahiler, Gönyeli SAM, Neşe Yuvam iş birliği ile gerçekleştirildi.

 

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli etkinlikte yaptığı konuşmada bu yıl 12’ncisini düzenledikleri Çocuk Şenliği’ne katkı koyan tüm ekiplere teşekkür etti. Benli ayrıca, çocukların bu ülkenin geleceği olduğunu ifade ederek iyi bir şekilde yetiştirmenin boyunlarının borcu olduğunu kaydetti.

Gönyeli Belediyesi’nin hizmet kalitesini yükseltirken, özellikle çocuklara yönelik çok ciddi projeler ürettiğini belirten Benli, “Sosyal Aktiviteler Merkezi’nde çocuklara yönelik 12 farklı kurs düzenledik ki, sanırım bu yerel yönetim tarihimizde bir ilktir. Çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarmak ve onların başarıları ile gurur duymak, bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Kentteki ilkokula 16 yeni derslik kazandırdıklarını, ülkenin ilk yüksek standartlı ve en büyük okul öncesi eğitim merkezini çocukların hizmetine sunduklarını da belirten Ahmet Y. Benli sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuklarımız tüm bunları hak ediyor. 35 çocuk parkımızı onlar için yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Gönyeli ilkokulu ve okul öncesindeki tüm sınıflarımıza i-5 işlemcili 42 adet akıllı televizyon taktık. Çocuk şenliğimiz 12, uçurtma şenliğimiz 7’nci yılında… Konferans salonumuzu okullara açtık. En önemlisi yüreklerimizi çocuklarımıza açtık. Şimdi, bisiklet kültürünü yeniden yaygınlaştırıyoruz. Gönyeli’nin geleceğine sağlıklı ve yaratıcı bireyler kazandırmak için ne gerekiyorsa yapacağız, üretmeye devam edeceğiz”

“Uçurtma şöleni” için heyecanlı bekleyiş

Yedincisi düzenlenecek olan uçurtma şenliği için de heyecan dorukta… Rengarenk uçurtmalarını gökyüzüne bırakacak çocuklar, 1 Haziran’daki bu etkinlik için saat 17.00’de Belediye Bulvarı’nda olacak. Uçurtmalar Gönyeli Belediyesi tarafından çocuklara ücretsiz olarak dağıtılacak.

 

“Bisikletli Gönyeli” halk sürüşü düzenleyecek


Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Bisikletli Gönyeli 3. Halk Sürüşü de aynı gün saat 16:30’da Belediye Bulvarı’nda toplanılarak başlayacak etkinlikle 17.00’de 10 yaş ve üzeri yetişkinler, 18.30’da 10 yaş altı çocuklar sürüş keyfini yaşayacak.

 

Gönyeli Belediyesi 7. Uçurtma Şenliği’nin programı şöyle:

 

 

01 HAZİRAN 2019, CUMARTESİ –7. GÖNYELİ BELEDİYESİ UÇURTMA ŞENLİĞİ PROGRAMI

 

16.30 Bisikletli Gönyeli 3. Halk Sürüşü (Yer: Belediye hizmet binası önünde toplanma)

17.00 Açılış konuşması (Yer: Belediye Bulvarı)

17.10 Uçurtma Şenliği ve Halk Sürüşü Başlaması (Yer: Belediye Bulvarında)

 

Ek – Etkinlikler

 

∆ Maskotlar : Şenlik alanında çocuklar için tahta bacak, çizgi film kahramanları ve palyaçolar olacaktır.

 

∆ Balon Dağıtımı: Maskotlar tarafından çocuklara ücretsiz değnekli balon ve uçurtma dağıtılacaktır.

 

∆ İzaz - İkram: Çocuklara yönelik ücretsiz olarak Pamuk şekeri ve Mısır ikramında bulunulacaktır.

 

∆ Yüz boyaması: Çizgi Film Kahramanları ve Palyaçolar tarafından ücretsiz olarak yüz boyaması yapılacak.

 

 

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