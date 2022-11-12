Gönyeli' de Trafik Kazası

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:
12.11. 2022 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde, Hussameldın M. Anwar HASSAN (E-23) yönetimindeki GT 844 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan kaldırım üzerine çıkmış ve kaldırım üzerinde bulunan iki ayrı aydınlatma direğine çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.
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