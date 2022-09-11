Gönyeli Eğitim Öncesi Hazırlıklar Tamam

eni eğitim yılı öncesinde Gönyeli Belediyesi ve okul yönetimleri, okulların güvenli olarak açılması, öğrencilerin çağdaş bir ortamda eğitim görmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Gönyeli Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden verilen bilgiye göre, Gönyeli Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı koşullarda eğitim alması için yine tüm imkânlarını seferber etti.

Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde yer alan “Gönyeli İlkokulu”, “Gönyeli Fazıl Pülümer Okul Öncesi Eğitim Merkezi” ve “Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu- Lefkoşa” için yerel yönetim hizmetleri önceden belirlenen eylem planı içerisinde tamamlandı.

KENTTE EĞİTİM DÖNEMİNİN GÜVENLİĞİ İÇİN TÜM TEDBİRLER ALINDI

Gönyeli Belediyesi yeni eğitim yılı öncesinde her yıl yaptığı gibi okul yolları ve okullardaki altyapıyı kontrolden geçirdi.

Okul bölgelerindeki yaya geçitlerinin yenilendmesinin yanı sıra, Gönyeli İlkokulu ve Fazıl Pülümer Okul Öncesi Eğitim Merkezi ile Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu-Lefkoşa’nın iç ve dış avlularının temizliği ile okullardaki ağaç budama işlemlerini de tamamlayarak oluşacak tehlikeleri berhava etti.

OKULLAR HAŞERELERE KARŞI İLAÇLANDI

Belediye okulların tamamını hamamböceği, pire, kene, karınca ve kemirgenlere karşı ilaçladı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, tüm eğitimci ve öğrencilere yeni dönemde başarılar diledi, ailelere de salgına karşı tedbirli olma çağrısı yaptı. “Gönyeli Belediyesi tüm imkanları, gücü, deneyimi, insan kaynağı ve bilgisiyle yanınızda olacaktır ”diyen Ahmet Yalçın Benli, yakın iş birliklerinden dolayı okul yöneticilerine de teşekkür etti.

Gönyeli Belediyesi yeni eğitim sürecinde okullarda temizlik ve denetim çalışmalarını tamamlarken okullara gerekli hijyen desteğini de verdi.