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Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nun isminin değiştirilmesi isteniyor

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Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nun isminin değiştirilmesi isteniyor
Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu Okul Aile Birliği, okula kazandırılan yeni binanın isminin “Gönyeli Okul Öncesi Eğitim Merkezi” olmasını talep etti.

Okul Aile Birliği Başkanı Ali Özgen, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti işbirliğinde ve Gönyeli Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan yeni binanın inşaatının tüm aşamalarda “Gönyeli Okul Öncesi Eğitim Merkezi” olarak anıldığına işaret etti.

Özgen, 2004 yılında merhum Mustafa Fazıl Plümer tarafından bağışlanan eski okul binasının anaokul olarak kullanıldığını ve bu binanın isminin hak ettiği gibi eski sahibi “Fazıl Plümer” ile anılmaya devam edebileceğini kaydetti.

Ali Özgen, yeni okul binasının “Gönyeli Okul Öncesi Eğitim Merkezi” olarak değiştirilmesi talebini Bakanlar Kurulu’na ilettiklerine işaret etti. Özgen ayrıca, her yeni dönemde gündeme gelen, kontenjan yetersizliğinden dolayı 4 yaş eğitiminin kapatılma ihtimaline de değinerek, şöyle devam etti:

“Çocukların 3 yaştan itibaren okulöncesi eğitim kurumlarına gönderilmeleri çok önemlidir. Okul öncesi eğitimi almadan ana okula başlayan öğrencilerin fiziksel ve sosyal becerilerinde sıkıntı olduğu gözlenmektedir. Bu durum daha ileriki ilkokul aşamasında sorunlar oluşturmaktadır. Biz veliler olarak 4 ve 5 yaş gurubunun çok gerekli olduğunu ve verilen eğitimlerin ilkokulda çok olumlu etkiler yarattığını savunmaktayız. Bu nedenledir ki 4 yaş eğitiminin şimdi ve gelecekte kapatılmamasını önemle arz ederiz. Eğitimi temsil eden bakanlığımızın bu talebimizi anlayışla karşılayacağını ve gerekeni en doğru şekilde yapacağını ümit etmekteyiz”

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