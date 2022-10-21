Gönyeli Gençlik Festivali, dün akşam başladı

Belediyeden verilen bilgiye göre, “Üreten Gençler” stantları da bu yıl Gönyeli Gençlik Festivali’nde yerini aldı.
Gönyeli Sosyal Aktiviteler Merkezi’ndeki yetenekler de yeniden halkla buluşarak şarkılarını seslendirdi.
-Gençler Osman Tuğsal ve Evan ile coştu
Gönyeli Belediyesi Gençlik Festivali’nde ilk gün ülke sanatçıları sahnedeydi. Gönyeli Belediye Bulvarı’nda saat 16.00’da başlayan festivalde 18.00’de Üreten Gençler Konserler – Gönyeli SAM ve Gönyeli Sanatçıları sahne performansları yerini aldı.
Saat 19.00’da DJ Coşkuner canlı yayın ile festival alanındakilere keyifli anlar yaşattı.
Ardından Osman Tuğsal sahne alarak yüzlerce gençle birlikte şarkılarını söyledi. Saat 22.00’de ise gecenin kapanış konserinde Ahmet Evan gençlerle birlikte coştu.
-Ece Seçkin bu akşam festivalde olacak
Gönyeli Gençlik Festivali’nin ikinci günü olan bugün ise Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Ece Seçkin şarkılarını gençlerle birlikte Gönyeli’de söyleyecek. Konser öncesinde yine DJ canlı yayını olacak.
Saat 20.30’da ülkenin sevilen sanatçılarından Fikri Karayel, 21.30’da ise Ece Seçkin sahnede alacak.
-Festival Programı
Bu akşam:
Saat 17.00 Canlı yayın sunucu Bora Çelik
Saat 19.00 Yolların trafiğe kapatılması
Saat 20.30 Konser: Fikri Karayel
Saat 21.30 Konser: Ece Seçkin
Saat 22.00 – 23:45 DJ performans
22 Ekim 2022 Cumartesi
Saat 13.00-17.00 10 yaş ve altı çocukları için Bisiklet Eğlence ve Beceri Parkuru
Saat 14.00 – 19.00 Radyo Juke canlı yayın sunucu Eda Kandulu / DJ performans
Saat: 17.00 Erbulut jimnastik gösterisi
Saat 18.00 yolların trafiğe kapatılması
Saat: 18.00 Freestyle Slalom Paten Show – Akan Zeki
Saat 18.20 Powerfit Kangoo jumps gösterisi
Saat 18.30 Seyyah Dance Project Gösterisi
Saat 19.30 Egoin
Saat 20.30 Oneblood
Saat 21.30 EYPİO
Saat 23.00 – 23.45 DJ performans
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