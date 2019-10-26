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Gönyeli Gençlik Festivali tamamlandı

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Gönyeli Gençlik Festivali, Sertab Erener’in verdiği final konseriyle tamamlandı.
Gönyeli Gençlik Festivali tamamlandı

Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 5 gün süren Gönyeli Gençlik Festivali’nin son gecesinde Sertab Erener sahne aldı.


BENLİ: “HERŞEY GENÇLER İÇİN”


Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli etkinlik ile ilgili açıklamasında, “Gençlerin enerjisi Gönyeli’yle birleştiği zaman bu kent dünyaya ses veriyor” dedi.


Benli, 14 yıl boyunca altyapı çalışmalarında çok çalıştıklarını ve bu süreci tamamladıklarını ifade etti. Bundan sonraki süreçte gençlere ve kültür sanata çok daha fazla yatırım yapacaklarını, insan odaklı projelerle ilerleyeceklerini ifade eden Benli, festivaldeki asıl amaçlarının Gönyeli ile gençlerin enerjisini buluşturmak olduğunu belirtti.

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