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Gönyeli Gençlik Festivali’nde sahne dün akşam Kıbrıslı Türk sanatçılarındı

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Gönyeli Gençlik Festivali’nde sahne dün akşam Kıbrıslı Türk sanatçılarındı. Birbirinden güzel sesler Gönyeli Gençlik Festivali’ne katılan gençler için şarkılarını söyledi.
Gönyeli Gençlik Festivali’nde sahne dün akşam Kıbrıslı Türk sanatçılarındı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu akşam gerçekleştirilecek Sertab Erener konseri öncesinde gençleri müziğe doyuran Kıbrıslı Türk sanatçılar, şarkılarını gençlerle birlikte hep bir ağızdan söyledi.


Mr. Joker’in performansı ile geceye ısınan gençler, Grup Frekans, Ahmet Evan ve Fikri Karayel ile enerjiyi tavan yaptırdı.


Festivalin final gecesi olan bu gece, Dj Behiç’in performansı yer alacak, saat 21:00’de ise Sertap Erener sahneye çıkacak ve Gönyeli Gençlik Festivali son bulacak.

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