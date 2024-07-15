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Gönyeli Güney Ana Taşıyıcı Kanalizasyon İhalesi’nde çalışmalar hızla sürüyor

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Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “2024 yılı proje yılımız olacak dedik ve önemli adımlar atmaya devam ediyoruz!” dedi.
Gönyeli Güney Ana Taşıyıcı Kanalizasyon İhalesi’nde çalışmalar hızla sürüyor

Amcaoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi (KEİ) finansmanı ile gerçekleştirdiğimiz Gönyeli Güney Ana Taşıyıcı Kanalizasyon İhalesi için çalışmalarımızı hızla tamamlamak üzereyiz” ifadelerini kullandı.

“Nazlı kardeşler Construction Ltd. tarafından üstlenilen bu önemli projede 2 bin 593 metre uzunluğundaki atık su hattı için 432 boru ve 50 menhol kullandık” açıklamasını yapan Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Bugün son boruyu da yerleştirerek, yüksek bir tempoyla ilerliyoruz. Hafta içinde yapılacak küçük çalışmalarla ihale tamamen tamamlanmış olacaktır. Kentimizin altyapısını güçlendirmek ve daha sağlıklı bir çevre yaratmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Projeye katkı koyan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim!”

 

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