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Gönyeli-Güzelyurt yolunda alt geçit projesi başlatıldı

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Gönyeli Belediyesi, Gönyeli - Güzelyurt yolunda, trafik yol güvenliğini artıracak ve trafiği rahatlatacak alt geçit projesinin başlatıldığını ve bu nedenle yolun çift taraflı olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Gönyeli-Güzelyurt yolunda alt geçit projesi başlatıldı

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, alt geçit projesine başlanması nedeniyle önümüzdeki pazar gününden itibaren, Vedat Benzinci bölgesindeki proje çalışmaları tamamlanana kadar Gönyeli - Güzelyurt yolu trafiğe kapalı olacak.

Haziran ortalarına kadar sürmesi beklenen çalışma boyunca söz konusu bölgede trafik Gönyeli-Güzelyurt güzergahında yolun güneyindeki, Güzelyurt-Gönyeli güzergahında ise yolun kuzeyindeki servis yollarından sağlanacak. 

Bu amaçla polis ve Karayolları Dairesi'yle birlikte bir düzenlemeye gidildiği belirtilirken sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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