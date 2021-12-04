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Gönyeli İlkokulu, 6 Aralık Pazartesi Günü Yüz Yüze Eğitime Başlayacaktır

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Gönyeli İlkokulu, 6 Aralık Pazartesi Günü Haftalık Zorunlu Testlerin Yapılması Şartı İle Yüz Yüze Eğitime Başlayacaktır.
Gönyeli İlkokulu, 6 Aralık Pazartesi Günü Yüz Yüze Eğitime Başlayacaktır

Çocuklarımızın sağlık ve güvenliğini odağımıza alarak, koruyucu halk sağlığını ön planda tutarak,  yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olabilmesi için mücadele ediyoruz. 

Son iki haftada okullarımızdaki bulaş oranı iki katına çıkmıştır. 12 yaş altındaki çocuklara test zorunluluğu olmamasına ve öğrencilerin %45’inin seyreltilmiş olarak okulda aynı anda bulunmasına rağmen, bulaş oranları orta eğitimle yakındır. İlköğretim öğrencileri arasında test sayısının düşük, vaka sayınının orta eğitim öğrencilerinin oranına yakın olmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın hafta başında önlem önerisi olduğunu umut ediyoruz.

Gönyeli İlkokulu’nda  56 öğrenci ve 1 öğretmenin pozitif olmuştur. İlk vakaların görünmeye başlamasından itibaren Sağlık Bakanlığı daha etkin denetim yapması konusunda ısrarcı olduk. Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı’nın süreç ile ilgili tutuk davranmasını ve çözüm bulmak yerine okul yönetimi ve öğretmenlerini hedef almaya çalışan bir tutum izlemesini hala daha yadırgıyoruz.

Okulumuz sendikal kararımız uyarınca eğitime bir hafta uzaktan devam ederek, öğrencilerin okul içinde daha fazla bulaş olmasının, sağlık sorunları yaşamasının ve yüz yüze eğitimin uzun süreli sekteye uğramasının önüne geçmiştir.

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Gönyeli İlkokulu, 6 Aralık Pazartesi günü şartlı olarak yeniden yüz yüze başlayacaktır. Pozitif ve yakın temaslı dışındaki tüm öğrencilerin test yapması ve testlerinin negatif olması şartı ile öğrenciler okula kabul edilecektir. Öğrenciler test sonuçlarına göre Pazartesi veya Salı günü ( Seyreltilmiş grubuna göre) okula geri dönecektir. Yüz yüze eğitimin devamı için tüm ailelerin çocuklarına hafta sonu test yapıp, öğretmenlerine göndermesi önemlidir.

Vaka yoğunluğunun yüz yüze eğitimi sıkıntıya düşürdüğü ve çocuklarımızın sağlığını olumsuz etkilediği tüm okullarımızda da benzer sorunları yaşamadan,  testlerin tüm öğrenci gruplarına her hafta zorunlu olması gerektiğini vurgularız. Orta eğitim öğrencilerine uygulanan test sıklığının, vaka yoğunluğu olan okullarda da uygulanması yüz yüze eğitime hayat verecektir.

Bu anlamda sürdürülebilir yüz yüze eğitimin sağlık ve güvenlik boyutuna bir kez daha dikkat çekerken, okulların önlemler konusunda her alandan daha fazla önemsenmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı’na hatırlatırız.

Okulların sorunlarını anlatmak ve çözüm önerilerimizi sunmaya devam edeceğiz. Saygılarımızla.

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