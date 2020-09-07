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Gönyeli İlkokulu'nda Covid-19 paniği !

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Gönyeli İlkokulu'nda Covid-19 paniği !
Gönyeli İlkokulu'nda Covid-19 paniği !

Gönyeli İlkokulu'nda, okul minibüsünde görevli bir refakatçinin oğlunun PCR testinin pozitif çıktı, okulda panik havası hakim...

Özgür Gazete'ye konuşan, Gönyeli İlkokulu müdürü Ragıp Öztüccar, okul minibüsünde görevli bir refakatçinin oğlunun PCR testinin pozitif çıktığını doğrularken, refakatçi kişinin, okula en son geçtiğimiz Salı günü geldiğini belirtti


Öztüccar: Öğretmenler panik halinde, test yapılmasını istiyoruz

Oğlunun PCR testi pozitif çıkan refakatçinin, henüz göreve başlamadığının altını çizen Öztüccar şunları kaydetti:

"Refakatçi kişi, geçtiğimiz Salı günü okula geldiği ve bazı arkadaşlarımızla temas ettiği için şu an panik halindeler. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın 'Çocuklarınızı okula göndermeyin' çağrısından dolayı zaten okula çok az sayıda öğrenci gelmişti bugün. Bunu gören ve çocuklarını okula getiren bazı veliler de çocukları alıp geri döndürler. Okulun yarın eğitim verip vermeyeceği şu an belli değil. Test yapılmadığı için çalışanlar ve öğretmen arkadaşlarımız da bu konuda huzursuzdur" dedi.
 

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