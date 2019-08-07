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Gönyeli kapsamlı bakımdan geçti

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Gönyeli kapsamlı bakımdan geçti, 4 ay boyunca her gün, her saat temizlendi, ilaçlandı, kamyonlarca çöp ve moloz toplandı. Kentteki kapsamlı temizliğin yüzde 85’i tamamlandı.
Gönyeli kapsamlı bakımdan geçti

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, ülkedeki en kapsamlı temizlik kampanyasının tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, yoğun yağışların ardından bu yıl çok daha ciddi bir çalışma yapıldığını ifade etti.
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üm yurttaşlardan Gönyeli’deki temizliğin korunması yönünde işbirliği isteyen Başkan Ahmet Benli, “Gönyeli’nin yüksek standartlarına sahip çıkalım, kaçak yapılaşmaya sırt dönelim, belediyemizi uyaralım” dedi.

Belediye – Özel işbirliği

Gönyeli’nin yüzde 55’ine tekabül eden kısmın temizliğini belediyenin kendi temizlik ekibi üstlenirken, geriye kalan yüzde 45’lik kısmı için Mehmet Pastırmacı’nın şirketinden hizmet alımı yapılıyor.

Tüm sokakları rutin olarak yıl boyunca temizlenen Gönyeli kentinde, evsel atıklar düzenli toplanıyor, çöp konteynerleri yıkanıyor. Gönyeli kenti merkezinden en uzak ara sokağına kadar yıllık genel bakımdan geçiriliyor.

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