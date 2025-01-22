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Gönyeli KoopBank'a Şok! Antrenör Emrah Güven sezonu kapattı!

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Gönyeli KoopBank'a Şok! Antrenör Emrah Güven sezonu kapattı!
Gönyeli KoopBank'a Şok! Antrenör Emrah Güven sezonu kapattı!

Güven ve Kuyan sahaya çıkamayacak

Basketbol  Federasyonu, Adaspor’un Gönyeli KoopBank maçında antrenör Emrah Güven ve menejer Tayfun Kuyan için yaptığı itirazı görüşerek her iki isimin de sezon boyunca maçlarda yer alamayacaklarını açıkladı.
Yapılan açıklamada Gönyeli KoopBank antrenörleri Emrah Güven ve Tayfun Kuyan’ın federasyonum19-20 Ekim2024 Döneminde gerçekleştirmiş olduğu Ulusal Antrenör Gelişim Semineri’ne eksik katılım gösterdiği tespit edildi.
Bu şartlarda, federasyon antrenörler Emrah Güven ve Tayfun Kuyan’ın, KKTC Basketbol Federasyonu 2024 – 2025 Sezonu Yarışma Yönergesi Md. 8’e
göre 2024-25 sezonu içerisindeki karşılaşmalara katılma hakkı bulunmadığını ilgili kulübe bildirdi. 
Bu arada ilgili kurala uyulmaması halinde ise, Federasyon mevzuat gereğince işlem yapmak mecburiyetinde kalınacağını da açıkladı.

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