  • BIST 1.367,250
  • Altın 502,80
  • Dolar 8,5400
  • Euro 10,0700
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

Gönyeli Kurban Bayramına Hazır 

» »
Gönyeli Belediyesi, bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamaması için bir takım tedbirler aldı. 
Gönyeli Kurban Bayramına Hazır 

 Bayram boyunca temizlik ve su gibi hizmetlerin tam verilmesi için önlemini alan belediye yetkilileri, sıkıntı yaşayan vatandaşların arayabileceği telefon numaralarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre; İdari konular için 0533 880 60 10, Kanalizasyon için 0539 101 84 25, Su sıkıntısı için 0542 851 13 01, Zabıta için 0533 852 38 94 ve 0533 861 59 64, Temizlik ve defin için 0533 858 13 52 - 0533 862 58 80, Sağlık şubesi için 0533 834 65 15, Haşere-İlaçma: 0539 121 10 76, Yaşlılara Hizmet Birimi için 0533 825 31 99 numaralarının aranması istendi. 

 

 

Benli: “24 saat vatandaşımızın hizmetinde olacağız.” 

 

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli de, bayram nedeniyle yaptığı açıklamada, genelde ülke, özelde ise Gönyelilerin Kurban Bayramı'nı kutladı.  

 

Belediye olarak, bayram süresince hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Benli, "Belediye olarak 24 saat vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Gönyeli'de sorunsuz bir bayram öngörüyoruz" ifadesini kullandı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıklı elektriğe zam haberlerini yalanladı... "Böyle haber mi olur kardeşim?"16 Temmuz 2021 Cuma 08:04
  • TDP'den Sonra CTP'de Erdoğan'ın konuşmasına KATILMAYACAK16 Temmuz 2021 Cuma 07:02
  • CTP toplandı, karar verilecek...15 Temmuz 2021 Perşembe 21:08
  • 117'si yerel 150  pozitif vaka15 Temmuz 2021 Perşembe 19:42
  • "Kıb-Tek çalışanı görevi başında yaralandı"15 Temmuz 2021 Perşembe 19:16
  • Özersay: Siyaseti de, devleti de yerle bir ettiniz.15 Temmuz 2021 Perşembe 19:14
  • Bahçeli de geliyor...15 Temmuz 2021 Perşembe 19:11
  • Atakan: "Madem ki geri gelecektin ne gittin"15 Temmuz 2021 Perşembe 19:06
  • Saner Çalışma Bakanlığı için yeniden Dr. Koral Çağman ismini Tatar'a sundu15 Temmuz 2021 Perşembe 18:19
  • Koral Çağman yeniden Çalışma Bakanı görevine geri dönüyor15 Temmuz 2021 Perşembe 18:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti