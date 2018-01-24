Gönyeli - Lefkoşa hudutunda yaşanan atık su problemi işbirliğiyle aşıldı

Gönyeli Belediyesi’nin atık su sistemine yönelik yeni bir hattı tamamlamasının ardından Gönyeli-Lefkoşa hudutunda yaşanan atık su problemi aşıldı.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gönyeli ve Lefkoşa belediyelerinin ortaklaşa yürüttüğü proje çerçevesinde 500 mm çaplı borularla yapılan 200 metre uzunluğundaki kanalizasyon çalışmasında, kentinin çıkış noktasındaki kanallar genişletilerek Kermiya Pompa İstasyonu’na bağlantısı yapıldı.

MALİYETİ 250 BİN TL

250 bin TL maliyetle tamamlanan proje 3 etap olarak planlandı. İlk etapta sistemdeki motorlar yenilendi ve güçlendirildi. İkinci etap çalışmaları kapsamında ise 500 mm'lik 200 metre boru döşendi.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ihtiyaç duyulması halinde 3’üncü etap kapsamında hattın 250 metre daha geliştirileceği belirtildi.

Gönyeli Belediyesi, projedeki işbirliği nedeniyle Lefkoşa Belediyesi’ne de teşekkür etti.