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Gönyeli Ocak Örgütü Kongresi gerçekleşti: Yeni Başkan Hülya Akbil

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Gönyeli Ocak Örgütü Kongresi gerçekleşti: Yeni Başkan Hülya Akbil
Gönyeli Ocak Örgütü Kongresi gerçekleşti: Yeni Başkan Hülya Akbil

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi Gönyeli Ocak Örgütü, dün akşam kongresini topladı ve eski Başkan Rasim Salihoğlu, görevini Hülya Akbil’e devretti. CTP Gönyeli Ocak Örgütü binasında gerçekleştirilen kongreye Genel Başkan Tufan Erhürman, Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın, milletvekilleri ve MYK üyelerinin yanı sıra partililer katıldı. Divanın oluşturulmasıyla başlayan kongre, konuşmalar ve adayların tanıtımıyla devam etti. Daha sonra Ocak Örgütü Yönetim Kurulu oylaması yapıldı ve kongre sona erdi. Kongrede 4 dönem Gönyeli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Benli’ye Genel Başkan Tufan Erhürman tarafından teşekkür plaketi de takdim edildi.

 

ERHÜRMAN: ERKEN SEÇİMİN İŞARET FİŞEĞİNİ ATEŞLEYECEĞİZ

CTP Gönyeli Ocak Örgütü Kongresi’ne katılarak konuşma yapan Genel Başkan Tufan Erhürman, 25 Haziran’da gerçekleştirilecek ara seçimlerin öneminin daha iyi anlaşılması gerektiğini söyledi ve bunun erken genel seçimin işaret fişeğini ateşleme seçimi olacağını söyledi. Seçilecek kişinin meclisteki aritmetiği değiştirmeye yetmeyeceğini bildiklerini ifade eden Erhürman, buna rağmen gayri meşru hükümete mesaj vermek açısından önemli bir süreç olacağını vurguladı. Ara seçimlerde ortaya çıkacak maliyetten dolayı CTP’nin sürecin başından beri erken seçim çağrısını yaptığını belirten Erhürman, hükümetin buna yanaşmadığını ve anayasanın da bu ara seçimin yapılmasını emrettiğini söyledi ve CTP’nin de bu yüzden dolayı seçimlere katılacağını açıkladı. Gönyeli Ocak Örgütü yönetiminde geçmişte yer alanlara emeklerinden dolayı teşekkür eden Erhürman, yeni dönemde görev alacak olanlara başarılar dileyerek sözlerini tamamladı

 

BARÇIN: BU ÜLKENİN CTP İKTİDARINA İHTİYACI VAR

CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın da kongredeki konuşmasında, ara seçimlerin önemine işaret etti ve bu seçimin CTP’nin tek başına iktidara gelmesinden önceki adım olduğunu belirtti. Ülkenin CTP’nin tek başına iktidara geleceği bir sisteme ihtiyaç duyduğunun altını çizen Barçın, denenmemiş olan tek yöntemin bu olduğunu hatırlattı ve CTP’nin seçimlerdeki hedefinin de bu olduğunun altını çizdi. Ara seçim için hazırlıkların artık son safhaya geldiğine dikkat çeken Barçın, yakın bir zamanda CTP’nin adayını açıklayacağını söyledi ve bu seçimi kazanacaklarına inanç belirtti.

 

BENLİ: KIBRISLI TÜRKLERİN EN BÜYÜK MESELESİ KIBRIS SORUNUDUR

Gönyeli Ocak Örgütü Kongresi’ne katılan ve konuşma yapan eski Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli de, kendisine teşekkür plaketi verilmesinden dolayı son derece duygulandığını ve mutlu olduğunu söyledi. Yaşı itibariyle CTP’de en uzun yol yürüyenlerden birisi olduğunu kaydeden Benli, yaşadığı hayatla gurur duyduğunu ve bu gururla yaşamaya devam edeceğini belirtti. Yaşamının geri kalanında kendisine bir görev verilmesi halinde bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağını dile getiren Benli, “Kıbrıslı Türklerin en büyük meselesi, Kıbrıs Sorununun çözümüdür. Bunu da başarabilecek tek güç CTP’dir” dedi. Bu konuda CTP’nin uzun süredir mücadele verdiğini ve bu mücadelenin mezarda dahi devam edeceğini ifade eden Benli, görev süresi boyunca kendisiyle birlikte yol yürüyenlere teşekkür etti. Benli, yeni dönemde CTP Gönyeli Ocak Örgütü Yönetim Kurulu’nda görev alacak olanlara da teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

 

GÖNYELİ OCAK ÖRGÜTÜ YÖNETİM KURULU ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU:

Hülya Akbil (Başkan), Ece Saykal, Rasim Salihoğlu, Emrah Kolozali, Gamze Kiracıoğlu, Rıfat Ballı ve Hakkı Şeyh.

 

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