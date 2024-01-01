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Gönyeli Polis Karakolu Halkın Hizmetine Açılıyor

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Hızla gelişen ve büyüyen Gönyeli ile civar yerleşim yerlerine güvenlik alanında daha kaliteli hizmet verebilmek adına, Polis Örgütü İç Örgütlenme Tüzüğünde yer alan Gönyeli Polis Karakolu 02 Ocak 2024 Salı gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.
Gönyeli Polis Karakolu Halkın Hizmetine Açılıyor

Gönyeli - Yenikent’te, Polis Okulu Müdürlüğü binasının kuzeyinde yer alan Gönyeli Polis Karakolu, bölgesel yetki alanı olarak; “Gönyeli, Yenikent, Alayköy, Kanlıköy, Yılmazköy, Türkeli, Gürpınar ve İkidere” yerleşim yerlerine hizmet verecektir.

Gönyeli Polis Karakolu sorumluluk alanı;

Metehan Sınır Kapısı ile Metehan Çemberi arasında kalan Dr. Naim Adiloğlı Caddesi, Metehan Çemberi ile Milli Egemenlik Anıtı arasındaki Nazım Hikmet Caddesi,

Milli Egemenlik Anıtı ile Ortaköy Trafik Işıkları arasında kalan Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi,

Ortaköy Trafik Işıklarını takiben, Ali Rıza Efendi Caddesi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi, Gönyeli Çemberi ile Gönyeli Çemberinin Lefkoşa- Girne Anayolunun batı kısımlarında  kalan bölgelerini kapsamaktadır.       

            Gönyeli Polis Karakolu’na ulaşabilmek için; (0392) 224 1048, (0392) 224 1049 ve 0548 811 3810 çağrı numaralı hatlar kullanılabilecektir.

            Bölgesel yetki alanı olarak Gönyeli haricindeki bölgelere hizmet veren Alayköy Polis Karakolu ise Alayköy halkının hizmetinde olmaya devam edecek olup, Gönyeli Polis Karakolundan merkezi olarak desteklenecektir.

 
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