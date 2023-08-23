Gönyeli Spor Kulübü, Ziya Özkoşar (Hoca) için tören düzenleyecek

Hüseyin Ballı başkanlığındaki Gönyeli Spor Kulübü yönetimi bugün saat 15:15’te kulüp binasında Ziya Hoca için tören düzenleyecek.
Çevresinde çok sevilen biri olan emekli öğretmen, sporcu, sendikacı, kooperatifçi, mücahit komutanı Ziya Özkoşar’ın (Ziya Hoca) cenazesi bugün Yılmazköy Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Yılmazköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Zamansız vefatıyla herkesi yasa boğan Ziya Özkoşar, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) eski Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in kayınpederiydi.
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